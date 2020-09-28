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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Теризбирком отказал в регистрации всем кандидатам в горсовет от «Европейской солидарности»

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 752 Коментарів: 1

 

Партия ещё может оспорить это решение

Сегодня, 29 сентября, Кременчугская городская территориальная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в Кременчугский городской совет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Решение  принято на только что закончившемся заседании теризбиркома.


За это решение проголосовали 9 членов комиссии. Трое воздержались.


Основания для принятия такого решения огласил член теризбиркома Михаил Майборода. Основные причины для отказа в регистрации:


– после подачи документов в теризбирком, 13 кандидатов из списка ЕС отозвали свои заявления и таким образом отказались участвовать в выборах;
– из-за 13 отозванных заявлений в списке кандидатов нарушилась гендерная квота (на момент подачи документов в теризбирком она была соблюдена);
– из-за 13 отозванных заявлений в списках по территориальным округам (в Кременчуге их 6) оказалось меньше 5 кандидатов на округ – а законом установлена норма: от 5 до 12 кандидатов.


Михаил Майборода сообщил «Телеграфу», что ЕС может обжаловать принятое комиссией решение в судебном порядке.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местніе віборі віборі в Кременчуге горсовет территориальная избирательная комиссия "Европейская солидарность" ЕС списки кандидатов гендерная квота Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

263
ulyanov:
Сьогодні, 19:39

Здається, пана Жеваго розвели...


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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