Теризбирком отказал в регистрации всем кандидатам в горсовет от «Европейской солидарности»

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 752 Коментарів: 1

Партия ещё может оспорить это решение

Сегодня, 29 сентября, Кременчугская городская территориальная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в Кременчугский городской совет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Решение принято на только что закончившемся заседании теризбиркома.



За это решение проголосовали 9 членов комиссии. Трое воздержались.



Основания для принятия такого решения огласил член теризбиркома Михаил Майборода. Основные причины для отказа в регистрации:





– после подачи документов в теризбирком, 13 кандидатов из списка ЕС отозвали свои заявления и таким образом отказались участвовать в выборах;

– из-за 13 отозванных заявлений в списке кандидатов нарушилась гендерная квота (на момент подачи документов в теризбирком она была соблюдена);

– из-за 13 отозванных заявлений в списках по территориальным округам (в Кременчуге их 6) оказалось меньше 5 кандидатов на округ – а законом установлена норма: от 5 до 12 кандидатов.





Михаил Майборода сообщил «Телеграфу», что ЕС может обжаловать принятое комиссией решение в судебном порядке.