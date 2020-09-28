Теризбирком отказал в регистрации всем кандидатам в горсовет от «Европейской солидарности»

Сегодня, 29 сентября, Кременчугская городская территориальная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в Кременчугский городской совет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Решение принято на только что закончившемся заседании теризбиркома.
За это решение проголосовали 9 членов комиссии. Трое воздержались.
Основания для принятия такого решения огласил член теризбиркома Михаил Майборода. Основные причины для отказа в регистрации:
– после подачи документов в теризбирком, 13 кандидатов из списка ЕС отозвали свои заявления и таким образом отказались участвовать в выборах;
– из-за 13 отозванных заявлений в списке кандидатов нарушилась гендерная квота (на момент подачи документов в теризбирком она была соблюдена);
– из-за 13 отозванных заявлений в списках по территориальным округам (в Кременчуге их 6) оказалось меньше 5 кандидатов на округ – а законом установлена норма: от 5 до 12 кандидатов.
Михаил Майборода сообщил «Телеграфу», что ЕС может обжаловать принятое комиссией решение в судебном порядке.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.