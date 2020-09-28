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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Сергей Мазур идет в Полтавский облсовет от ОПЗЖ

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 958 Коментарів: 3

 

Говорит, что очень уважает Бойко

Известный кременчугский бизнесмен Сергей Мазур («Кохнівський хліб», спорткомплекс «Айсберг») баллотируется в Полтавский облсовет как кандидат от партии «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ). Эту информацию он сегодня, 29 сентября, подтвердил «Телеграфу».


На вопрос, почему решил баллотироваться именно от ОПЗЖ, Сергей Мазур ответил:


– Очень уважаю Юрия Анатольевича Бойко. Очень.


И добавил:


 

Сергей Мазур

– А ещё хочу сказать, что у меня очень хорошие отношения с кременчугской властью, очень, и всегда были хорошие, что бы там кто-то не писал.


Кременчугская власть тут же подтвердила заявление Мазура – сегодня, 29 сентября, на его Кохновский хлебозавод прибыл мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Осмотрел завод, съел булочку, очень хвалил производство. Сказал, что завод хорошо работает и исполком заинтересован в том, чтобы помочь городскому предприятию.


Решение Мазура баллотироваться от ОПЗЖ не является неожиданным. Он несколько раз встречался с Бойко, в том числе, в июне этого года в Кременчуге, когда Бойко приезжал в город.


 

Слева направо: депутат Алексюк, нардеп Бойко, Сергей Мазур, депутат Сазонов (24 июня 2020 г)


Впервые Мазур занялся политикой совсем недавно – в 2019 году он решил идти в Верховную Раду. Избирательную компанию начал очень поздно, но с размахом – от электростанции и вверх, по подъему, проспект Свободы был увешан его бордами.

На парламентских выборах Сергей Мазур занял четвертое место – набрал 7,25% (5385 голосов).

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге кандидат Полтавский облсовет ОПЗЖ Юрий Бойко Кременчуг хлеб всему голова
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

124
StarПёр:
Сьогодні, 18:34

facepalm


5 2
2 203
zzzzzz:
Сьогодні, 19:24

И яйцями ніхто не кидає ..


7 1
164
DNIWE:
Сьогодні, 21:31

за ОПЗЖ могут голосовать только предатели Украины


3 1

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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