Сергей Мазур идет в Полтавский облсовет от ОПЗЖ

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 958 Коментарів: 3

Известный кременчугский бизнесмен Сергей Мазур («Кохнівський хліб», спорткомплекс «Айсберг») баллотируется в Полтавский облсовет как кандидат от партии «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ). Эту информацию он сегодня, 29 сентября, подтвердил «Телеграфу».



На вопрос, почему решил баллотироваться именно от ОПЗЖ, Сергей Мазур ответил:





– Очень уважаю Юрия Анатольевича Бойко. Очень.





И добавил:





Сергей Мазур

– А ещё хочу сказать, что у меня очень хорошие отношения с кременчугской властью, очень, и всегда были хорошие, что бы там кто-то не писал.





Кременчугская власть тут же подтвердила заявление Мазура – сегодня, 29 сентября, на его Кохновский хлебозавод прибыл мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Осмотрел завод, съел булочку, очень хвалил производство. Сказал, что завод хорошо работает и исполком заинтересован в том, чтобы помочь городскому предприятию.



Решение Мазура баллотироваться от ОПЗЖ не является неожиданным. Он несколько раз встречался с Бойко, в том числе, в июне этого года в Кременчуге, когда Бойко приезжал в город.





Слева направо: депутат Алексюк, нардеп Бойко, Сергей Мазур, депутат Сазонов (24 июня 2020 г)







Впервые Мазур занялся политикой совсем недавно – в 2019 году он решил идти в Верховную Раду. Избирательную компанию начал очень поздно, но с размахом – от электростанции и вверх, по подъему, проспект Свободы был увешан его бордами.

На парламентских выборах Сергей Мазур занял четвертое место – набрал 7,25% (5385 голосов).