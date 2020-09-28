Сергей Мазур идет в Полтавский облсовет от ОПЗЖ

Известный кременчугский бизнесмен Сергей Мазур («Кохнівський хліб», спорткомплекс «Айсберг») баллотируется в Полтавский облсовет как кандидат от партии «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ). Эту информацию он сегодня, 29 сентября, подтвердил «Телеграфу».
На вопрос, почему решил баллотироваться именно от ОПЗЖ, Сергей Мазур ответил:
И добавил:
Сергей Мазур
– А ещё хочу сказать, что у меня очень хорошие отношения с кременчугской властью, очень, и всегда были хорошие, что бы там кто-то не писал.
Кременчугская власть тут же подтвердила заявление Мазура – сегодня, 29 сентября, на его Кохновский хлебозавод прибыл мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Осмотрел завод, съел булочку, очень хвалил производство. Сказал, что завод хорошо работает и исполком заинтересован в том, чтобы помочь городскому предприятию.
Решение Мазура баллотироваться от ОПЗЖ не является неожиданным. Он несколько раз встречался с Бойко, в том числе, в июне этого года в Кременчуге, когда Бойко приезжал в город.
Слева направо: депутат Алексюк, нардеп Бойко, Сергей Мазур, депутат Сазонов (24 июня 2020 г)
Впервые Мазур занялся политикой совсем недавно – в 2019 году он решил идти в Верховную Раду. Избирательную компанию начал очень поздно, но с размахом – от электростанции и вверх, по подъему, проспект Свободы был увешан его бордами.
На парламентских выборах Сергей Мазур занял четвертое место – набрал 7,25% (5385 голосов).
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.