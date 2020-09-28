Синоптики предупредили: завтра Кременчуг накроет ливень

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 673

Завтра в Кременчуг ворвётся по-настоящему осенняя погода: город накроет ливень, температура упадёт, а также прилично усилится ветер. По сообщению Полтавского областного центра гидрометеорологии, на 30 сентября по Полтавщине объявлено штормовое предупреждение. Первый уровень опасности – «желтый».





По прогнозам Gismeteo, дождь пойдёт ещё вечером во вторник, 29 сентября. А среда, 30 сентября, начнётся с грозы, после чего ливень не будет заканчиваться целый день, продлится и в четверг, 1 октября. Температура снизится до +14°С, поэтому лучше одеться потеплее. Да и ветер силой 14 м/с добавит прохлады в эту среду.





Sinoptik обещает, что обильный дождь, который будет поливать завтра Кременчуг, утихнет только ближе к вечеру. Этот погодный портал предупреждает о усилении скорости ветра до 15-24 м/с. Обратите внимание, что 30 сентября днём будет холоднее, чем в утреннее и вечернее время: +12-13°С против +15-16°С.





Ventusky передаёт, что осадки ожидаются на протяжении всего дня 30 сентября, сильный ливень накроет наш город в 9.00-12.00. Столбики термометров покажут лишь +13-14°С, а ветер разыграется до 24 км/час.