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Надзвичайні новини, Полтавщина

У центрі Полтави чоловік порізав жінку

Сьогодні, 19:41 Переглядів: 709 Коментарів: 1

 

Попередньо відомо, що потерпіла знайома зі своїм кривдником - він її колишній співмешканець

Сьогодні, 29 вересня, близько 15.00 правоохоронцям стало відомо про конфлікт між чоловіком та продавщицею одного з кіосків, розташованих у Полтаві на вулиці Чорновола. Під час сварки чоловік порізав жінку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


34-річну постраждалу (1986 року народження) доставили до лікарні для надання допомоги, обстеження та визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Особу ймовірного підозрюваного встановили. Поліція проводить першочергові слідчі дії.


За інформацією інтернет-видання «Полтавщина», напад стався всередині кіоску. Чоловік замахнувся на жінку ножем. Спершу лезо поранило щоку. Від другого удару потерпіла закрилася рукою, тому ніж перерізав артерію. Неподалік проходив хлопець, який прийшов на допомогу. Він перетиснув мотузкою артерію і затримав кров до приїзду «швидкої».


Зі слів знайомих потерпілої на місці події, раніше жінка розійшлася зі своїм колишнім співмешканцем. Він був тричі судимий. Сьогодні він почав погрожувати й жінка викликала поліцію. Чоловіка забрала патрульна поліція, а через годину відпустила. Після цього він прийшов у кісок помститися.


 


Згодом у патрульній поліції уточнили, що перший виклик від потерпілої надійшов о 8.50. Патрульним вона розповіла, що конфлікт вирішився мирним шляхом, тому не буде писати заяву. Через годину жінка знову зателефонувала до патрульних і повідомила, що чоловік повернувся. І лише згодом вже стався напад, на який приїхала кримінальна поліція.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: poltava.to
Теги: Полтава ножове поранення ножевое ранение
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

178
wtf100500:
Сьогодні, 21:34

Как обычно - "нету тела - нету дела."


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