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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Теризбирком зарегистрировал Яроша кандидатом в мэры от ЕС – но Балацкий требовал, чтобы он снялся

Сьогодні, 19:55 Переглядів: 544 Коментарів: 2

 

Ярош не согласился

Сегодня, 29 сентября, Кременчугская городская территориальная комиссия зарегистрировала Сергея Яроша кандидатом на пост мэра Кременчуга от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Решение принято на заседании комиссии.


 На заседании теризбиркома присутствовал соперник Сергея Яроша – Иван Балацкий. Балацкого выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга городская парторганизация ЕС, а Яроша выдвинула областная парторганизация. По новому Избирательному кодексу, право окончательного формирования и утверждения списков кандидатов имеют областные парторганизации – поэтому официальным кандидатом от ЕС стал Ярош. Балацкий же пробыл кандидатом несколько дней.


 На заседании комиссии он попросил слова и предложил Ярошу прямо сейчас, добровольно написать заявление об отказе участвовать в выборах и снять свою кандидатуру. Кандидатов ЕС и самого Яроша Балацкий назвал «фейковыми».


 Ярош предложение Балацкого отклонил, и кандидатуру свою не снял. Он сказал, что слова Балацкого недостоверны и являются инсинуацией.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге "Европейская солидарность" ЕС кандидат в мэры избирательная комиссия соперники
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Коментарі: 2

8
Smoker:
Сьогодні, 21:21

Политтехнологам - пять баллов. Громкий скандал - лучшая реклама.
З.Ы. (шёпотом) поговаривают, если прибить мош*нку гвоздём к асфальту в людном месте, эмоциональный эффект у электората, впечатляющий.)  


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178
wtf100500:
Сьогодні, 21:32

Цитата: Smoker

Политтехнологам - пять баллов. Громкий скандал - лучшая реклама.
З.Ы. (шёпотом) поговаривают, если прибить мош*нку гвоздём к асфальту в людном месте, эмоциональный эффект у электората, впечатляющий.)  

хахахаха.. это пять))


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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