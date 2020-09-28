Теризбирком зарегистрировал Яроша кандидатом в мэры от ЕС – но Балацкий требовал, чтобы он снялся

Сегодня, 29 сентября, Кременчугская городская территориальная комиссия зарегистрировала Сергея Яроша кандидатом на пост мэра Кременчуга от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Решение принято на заседании комиссии.
На заседании теризбиркома присутствовал соперник Сергея Яроша – Иван Балацкий. Балацкого выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга городская парторганизация ЕС, а Яроша выдвинула областная парторганизация. По новому Избирательному кодексу, право окончательного формирования и утверждения списков кандидатов имеют областные парторганизации – поэтому официальным кандидатом от ЕС стал Ярош. Балацкий же пробыл кандидатом несколько дней.
На заседании комиссии он попросил слова и предложил Ярошу прямо сейчас, добровольно написать заявление об отказе участвовать в выборах и снять свою кандидатуру. Кандидатов ЕС и самого Яроша Балацкий назвал «фейковыми».
Ярош предложение Балацкого отклонил, и кандидатуру свою не снял. Он сказал, что слова Балацкого недостоверны и являются инсинуацией.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.