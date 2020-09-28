Теризбирком зарегистрировал Яроша кандидатом в мэры от ЕС – но Балацкий требовал, чтобы он снялся

Сьогодні, 19:55 Переглядів: 544 Коментарів: 2

Сегодня, 29 сентября, Кременчугская городская территориальная комиссия зарегистрировала Сергея Яроша кандидатом на пост мэра Кременчуга от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Решение принято на заседании комиссии.



На заседании теризбиркома присутствовал соперник Сергея Яроша – Иван Балацкий. Балацкого выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга городская парторганизация ЕС, а Яроша выдвинула областная парторганизация. По новому Избирательному кодексу, право окончательного формирования и утверждения списков кандидатов имеют областные парторганизации – поэтому официальным кандидатом от ЕС стал Ярош. Балацкий же пробыл кандидатом несколько дней.



На заседании комиссии он попросил слова и предложил Ярошу прямо сейчас, добровольно написать заявление об отказе участвовать в выборах и снять свою кандидатуру. Кандидатов ЕС и самого Яроша Балацкий назвал «фейковыми».



Ярош предложение Балацкого отклонил, и кандидатуру свою не снял. Он сказал, что слова Балацкого недостоверны и являются инсинуацией.