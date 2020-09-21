В Кременчуге теперь два кандидата в мэры от «Европейской солидарности»

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По состоянию на 21 сентября, в Кременчуге оказалось два кандидата в мэры от партии «Европейская солидарность» (ЕС) – Ярош и Балацкий. После 24 сентября останется только один.





Кандидатов оказалось двое, потому что в региональных структурах ЕС случился раскол – и теперь кременчугская городская и полтавская областная парторганизации ведут на выборы разных кандидатов.



Полтавская территориальная парторганизация ЕС выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга Сергея Яроша. Парконференция состоялась 20 сентября.



Кременчугская городская парторганизация ЕС выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга Ивана Балацкого. Партконференция состоялась 18 сентября.



Обе парторганизации легитимны, обе имели право выдвигать кандидатов. Поэтому по состоянию на 21 сентября можно говорить, что в Кременчуге появилось целых два кандидата от ЕС. Но это продлится лишь три дня.



24 сентября – последний день подачи документов кандидатов в ТИК (территориальные избирательные комиссии). По версии «Телеграфа», официальным кандидатом от ЕС зарегистрируют Яроша – потому что по новому Избирательному кодексу, окончательное решение по формированию и утверждению списков кандидатов остается за областными парторганизациями. А в нашем случае областная парторганизация выдвинула Яроша.







Сергей Ярош – начальник КП «Міськводоканал» в Горишних Плавнях.





Сергей Ярош





Горишние Плавни – вотчина Константина Жеваго, город живет благодаря его предприятиям. До гибели Олега Бабаева Ярош работал в его команде, руководил управлением ЖКХ в Кременчуге. С нынешней командой власти не сработался, после убийства Бабаева работает в Горишних Плавнях.







Иван Балацкий – кременчугский активист, член городской парторганизации ЕС, связан с её «фиолетовой» частью – командой Шаповалова-Малецкого.





Иван Балацкий

Руководит городской парторганизацией ЕС давний соратник нардепа Шаповалова Владимир Пелипенко (он же - первый вице-мэр). Третьего сентября на пресс-конференции Пелипенко заявил, что партию ЕС пытаются захватить люди Константина Жеваго.



Таким образом есть основания говорить, что две противоборствующие группировки выдвинули в мэры Кременчуга своих кандидатов.