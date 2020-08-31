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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Депутаты из распущенной фракции ЕС рассказали, с какими партиями пойдут на выборы

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 695 Коментарів: 1

 

Фракция ЕС провела пресс-конференцию

Члены самораспустившейся фракции партии «Европейская солидарность» собрали сегодня пресс-конференцию. Она прошла во время одного из сессионных перерывов. Пришли члены фракции: Яцина (глава фракции), Ульянов (спикер), Лозовик, Калашник, Почтовюк и не член фракции, но член партии Иван Балацкий. На мероприятии отсутствовал лишь член фракции депутат Котляр.


Руководитель городской парторганизации первый вице-мэр Владимир Пелипенко сообщил о самороспуске фракции. Он заявил, что распущена только фракция, а парторганизация ЕС продолжает работу. И Пелипенко, и депутаты-члены фракции ЕС продолжают утверждать, что в Кременчуге происходит рейдерский захват ЕС людьми Константина Жеваго. Имеет смысл уточнить, что пока эти «люди» представлены одним человеком – новым руководителем избирательного штаба ветераном АТО Щербиной. А он назначен на пост центральным киевским офисом партии. Детально о версии рейдерского захвата кременчугской парторганизации ЕС «ТелеграфЪ» писал здесь:


 


Сегодня же нас интересовало, от каких политических сил планируют баллотироваться в Кременчугский горсовет депутаты-члены распущенной фракции? Вот что выяснилось.



Глава кременчугской городской парторганизации

Руководитель городской парторганизации ЕС первый вице-мэр Владимир Пелипенко заявил, что остается членом партии ЕС и главой городской парторганизации. Переход в другую политическую партию пока не планирует.



Члены фракции ЕС в горсовете

– каждый будет принимать индивидуальное решение, участвовать ли в выборах в Кременчугский горсовет и от какой политической силы туда идти. О коллективном переходе в другую политическую силу депутаты не заявили. Напомним, их коллега, глава фракции «Батьківщини» депутат Головач публично в Фейсбуке пригласил всех членов фракции ЕС к себе в «Батьківщину» и места в списке пообещал.



Ульянов: давно не член ЕС, возможен тандем с «Батьківщиной»

Депутат Ульянов – спикер фракции ЕС, на пресс-конференции он много говорил о приоритетности идеологии и высоких партийных стандартов и недопустимости их нарушения. «ТелеграфЪ» спросил, как депутат Ульянов будет согласовывать высокие партийные стандарты на местных выборах:


– Пане Ульянов, ви член партії «Європейська солідарність»?
– Після того, як я виграв конкурс на посаду прокурора і очікував призначення, я змушений був написати заяву про вихід з партії, бо не можна призначити прокурором людину, яка є членом партії. Надалі я не був членом партії, але залишався членом фракції і працював для Кременчука.


– Ви братимете участь у виборах до Кременчуцької міськради?
– Так.
– Від якої партії?
– Ми будемо разом визначатися, ми працювали, як команда. Правильна політична діяльність базується на ідеології, на принципах, я особисто не сприймаю дій, які не відповідають етичним стандартам.


– Чи вважатимете ви порушенням етичних стандартів, якщо братимете участь у виборах від іншої політичної сили, не від ЄС?
– Якщо хтось із нас піде на вибори від партії «Слуга народу», то це буде звичайно порушення етичних стандартів. Та якщо ми не зможемо знайти порозуміння з нашою рідною партією, то заяву про зміну нашої політичної орієнтації я не вважатиму порушенням етичних стандартів.


– То від якої політичної сили ви плануєте балотуватися?
– Я можу заявити, якщо я піду з цієї політичної сили, ви ніколи не побачите мене в ОПЗЖ чи подібних проросійських силах. Якщо ж будуть мені пропозиції від проукраїнських сил, я залишаю за собою можливість піти балотуватися від іншої політичної сили.


– Тобто тандем з «Батьківщиною» можливий?
– Можливий, так.
– А зі «Свободою», вона ж теж наче проукраїнська?
– Ні, це не моя партія.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге фракция ЕС "Европейская солидарность" Жеваго "Батьківщина" "Свобода" Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

317
canek:
Сьогодні, 18:20

Продажные ....!


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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