Полковник Щербина возглавил избирательный штаб ЕС – и рассказал, что будет с вице-мэром Пелипенко

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 818 Коментарів: 2

Кременчужанин, полковник запаса Александр Щербина официально возглавил избирательный штаб политической партии «Европейская солидарность» (ЕС) в Кременчуге и Кременчугском районе. Эту информацию он подтвердил «Телеграфу».



Александр Щербина – кадровый офицер, участник АТО, командовал 17 отдельным мотопехотным батальоном 57-й мотопехотной бригады, был заместителем командира бригады. В настоящее время ушел в запас, член ОО «Армія нескорених». Работает на Полтавском ГОКе. Продолжает ездить в зону боевых действий – теперь уже с волонтерской помощью для бойцов своего 17-го батальона. 20 августа вернулся из очередной такой поездки.



Кременчугскую парторганизацию «Европейской солидарности» возглавляет Владимир Пелипенко – вице-мэр, человек из команды нардепа Шаповалова, его называют смотрящим от Шаповалова при Малецком. А Александр Щербина, возглавивший избирательный штаб ЕС, на парламентских выборах 2019 года официально поддержал кандидата Музыку – человека из команды Жеваго.

«ТелеграфЪ» расспросил Александра Щербину о том, как он видит свою работу в штабе ЕС.



– Пане Олександре, ви вже офіційно очолили виборчий штаб партії «Європейська солідарність» у Кременчуці?

– Так, я очолив виборчий штаб по Кременчуку і Кременчуцькому району. Рішення по моїй кандидатурі прийняли раніше, але офіційне призначення відбулося після маршу у Києві на День Незалежності.



– А обласний штаб хто очолить?

– Його очолить Южаніна Ніна Петрівна.





Зліва направо: Олександр Щербина з Ніною Южаніною 24 серпня, на День Незалежності, у Києві. Парасольку над ними тримає Микола Княжицький







– Це правда, що очолити виборчий штаб ЄС вам запропонував генерал-лейтенант Забродський?

– У нас була зустріч із Забродським, йшла мова про виборчий штаб, але кандидатури затверджує керівник штабу центрального апарату. Ми зайшли до Турчинова, він колись приїзжджав до мене на «передок», він мене упізнав, сказав – я цього полковника знаю, огонь, заперечень проти його кандидатури не маю.



– Ви – керівник виборчого штабу ЄС, а головою міської парторганізації ЄС залишається Пелипенко?

– Так, Пелипенко залишається, бо немає юридичних підстав його звільнити. Або він сам пише заяву, або таке рішення ухвалює партія, але вони вже не встигають це зробити.



– Пелипенко – людина нардепа Шаповалова, його колишній помічник. А ви на парламентських виборах у 2019 році офіційно підтримали Геннадія Музику, людину Жеваго. Тобто ви представники двох антагоністичних груп. Як же ви спрівпрацюватимете на виборах з Пелипенком?

– Музику я підтримав не тому, що він людина Жеваго, а тому, що він нормальна людина. Він з команди Бабаєва, якого я дуже поважав. Щодо Пелипенка, то ми з ним не спрацюємось. Ніколи не зустрічалися, не телефонували один одному. Його роботою у центральному штабі незадоволені, люди у Кременчуці навіть не знають, де офіс партії знаходиться. Зараз дуже багато доводиться робити, наздоганяти, у мене по 30-40 зустрічей відбувається, то знаєте, що мені кажуть? Дякуємо, що хоч нарешті представники «Європейської солідарності» до нас приїхали, хоч послухали! Мені теж багато треба наздоганяти, п’ять років мене тут не було, був на війні, тепер треба напрацьовувати контакти, з людьми спілкуватися. До нас вже багато хто долучається, це добре.



– Кандидата в мери Кременчука та список кандидатів до міськради висуватиме міська парторганізація на чолі з Пелипенком?

– Так. Ми подаємо свої пропозиції, ніхто не заважає Пелипенку подати свої пропозиції, але погоджувати та затверджувати усі кандидатури буде обласна парторганізація.