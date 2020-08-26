Кременчуцькі шахісти завоювали нагороди в турнірі «Біла тура» та швидких шахах

У Решетилівці 16-19 серпня відбувся відкритий особисто-командний чемпіонат Полтавської області з шахів серед юнаків та дівчат «Біла Тура». Команду Кременчука представляли вихованці Андрія Зазуляка з СК «Нафтохімік»: Володимир Кибкало, Мирослав Сердюк, Марк Мельников та Аліса Романченко.
В напруженій боротьбі кременчужани завоювали другі місця у форматі класичних шахів та бліцу, де переможцем стала команда Полтави, та перше – у форматі рапіду. Найкращими на своїх дошках були: Марк Мельников (3 дошка), в сумі набравши 8 з 9 балів, Аліса Романченко – 8,5 з 9. 2 місце здобули Мирослав Сердюк та Володимир Кибкало відповідно на 1 та 2 дошці.
24 серпня до Дня Незалежності України відбулась Відкрита першість спортивного клубу «Нафтохімік» зі швидких шахів. У змаганні участь взяли 24 учасники, були як місцеві, так і гості з Горішніх Плавнів, Нових Санжар тощо.
Результати:
Серед дітей:
Серед дівчат:
Додаткові нагороди: