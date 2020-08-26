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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі шахісти завоювали нагороди в турнірі «Біла тура» та швидких шахах

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 207

 

Вітаємо юних спортсменів

У Решетилівці 16-19 серпня відбувся відкритий особисто-командний чемпіонат Полтавської області з шахів серед юнаків та дівчат «Біла Тура». Команду Кременчука представляли вихованці Андрія Зазуляка з СК «Нафтохімік»: Володимир Кибкало, Мирослав Сердюк, Марк Мельников та Аліса Романченко.


В напруженій боротьбі кременчужани завоювали другі місця у форматі класичних шахів та бліцу, де переможцем стала команда Полтави, та перше – у форматі рапіду. Найкращими на своїх дошках були: Марк Мельников (3 дошка), в сумі набравши 8 з 9 балів, Аліса Романченко – 8,5 з 9. 2 місце здобули Мирослав Сердюк та Володимир Кибкало відповідно на 1 та 2 дошці.


 

24 серпня до Дня Незалежності України відбулась Відкрита першість спортивного клубу «Нафтохімік» зі швидких шахів. У змаганні участь взяли 24 учасники, були як місцеві, так і гості з Горішніх Плавнів, Нових Санжар тощо.


Результати:

  • 1 місце - Зазуляк Андрій 10.5;
  • 2 місце - Ковтун Дмитро 9.5;
  • 3 місце - Онікієнко Віталій 7.5.


Серед дітей:

  • 1 місце - Мельников Марк;
  • 2 місце - Сердюк Мирослав;
  • 3 місце - Кибкало Володимир.


Серед дівчат:

  • 1 місце – Хоменко Тетяна;
  • 2 місце – Романченко Аліса;
  • 3 місце – Гречишина Анюта.


Додаткові нагороди:

  • кращий найюніший учасник – Михайло Кибкало (7 років) з результатом 5.5;
  • серед ветеранів перемогу здобув Олександр Петров.
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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
компанія «Інтера Люкс»

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