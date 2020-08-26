Разом з командою «Довіри» зможемо реалізувати для Пирятинської громади все задумане - Олексій Рябоконь

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 260

Адже восени на громаду чекає новий етап розвитку – до неї приєднається 14 сільських рад.

«У найближчих планах розвиток дорожньої та комунальної інфраструктури громади, закладів первинної медицини із збереженням мережі ФАПів, продовження роботи по розвитку єдиного освітнього простору, підтримка малого та середнього бізнесу, сільських кооперативів, фермерських господарств та ОСББ, збереження річки Удай, відновлення лісів та лісосмуг, завершення робіт з реконструкції полігону ТПВ у м. Пирятин і створення на його території сміттєпереробного виробництва та багато іншого, з того, що нам вдалося успішно реалізувати за цей час у громаді», – поділився планами Олексій Петрович.

«Я переконаний, що з такою потужною командою «ДОВІРИ» та за її підтримки ми зможемо досягти мети – побудувати заможну, затишну та комфортну для проживання Пирятинську громаду», – додав Олексій Рябоконь.

За управління Олексія Рябоконя Пирятинська громада стала однією з кращих громад України, про що свідчать різноманітні всеукраїнські рейтинги. Сам Олексій Рябоконь став одним із трьох засновників Всеукраїнської Асоціації об’єднаних територіальних громад, котра на сьогодні налічує 550 членів. Він – заступник голови Асоціації, очолює платформу «Управління людськими ресурсами, адміністративні послуги та е-врядування».

Вже зараз в Пирятині створено новий сучасний ЦНАП – один із кращих в Україні, з віддаленими робочими місцями у старостатах.

«Сформовано та успішно функціонує сучасний освітньо-спортивний простір (3 опорні заклади освіти із самостійними бюджетами; відбудовано басейн, споруджено 5 спортивних ігрових майданчиків зі штучним покриттям), побудовано мережу дитячих та спортивних ігрових майданчиків, силових тренажерів та воркауту на території міста і сіл громади», – повідомив Олексій Рябоконь.

Також у Пирятинській громаді успішно реалізуються три проекти міжмуніципального співробітництва із сусідніми територіальними громадами: зі збору та вивезення сміття, якісного водопостачання; так надання адмінпослуг у селах громад-партнерів. Із 2016 року запроваджено Громадський бюджет, у рамках якого реалізовано 31 проект на суму 2,1 млн грн.