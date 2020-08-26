Декларації депутатів: побач, подумай, запитай!

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 801 Коментарів: 1

Депутати місцевих рад завершують свою каденцію. Саме цей депкорпус з 2016 року, уперше в історії України, почав заповнювати електронні декларації. Що є в деклараціях кременчуцьких депутатів і навіщо виборцям інформація про їх статки?

Депутати міської ради не отримують зарплати за свою роботу, яка є дійсно важкою і важливою. Саме місцеві депутати управляють ресурсами громади: ухвалюють бюджет, розпоряджаються комунальним майном, виділяють фінансування для комунальних підприємств та багато іншого. Як бачимо, є ризик скористатися статусом депутата у власних інтересах. Тобто – корупційний ризик. Тому й запровадили в Україні електронне декларування, яке має бути запобіжником проти корупційних зловживань.



«ТелеграфЪ» зібрав дані з декларацій не заради бажання зазирнути в чужий гаманець, а для того, щоб у нашому місті доброю традицією стала прозорість та відкритість, бо, кажуть, корупція любить темінь і тишу. Тому ми вирішили пролити світло на декларації депутатів і запитати їх про те, як змінилося фінансове становище протягом 5 років депутатства... Отже, в цьому матеріалі – основні цифри з декларацій і найближчим часом – коментарі депутатів. А якщо запитання до депутатських декларацій є у вас, то напишіть про це в коментарях на сайті «Телеграфа».





Де можна побачити декларації?





Офіційний сайт електронних декларацій є платформою Національного агентства запобігання корупції. Інший потужний ресурс – це волонтерський сайт , що об’єднав дані офіційного сайту НАЗК зі старими паперовими деклараціями українських посадовців і депутатів (авжеж, тут можна знайти раритетні документи!), а також цей сайт має спеціальний модуль аналітики, який дозволяє швидко обробити велику кількість документів. Саме дані з цього модуля взяті для публікації.











