Двоє кременчужан погрожували насильством поліціянту – розпочали слідство

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 687

У Кременчуці двоє місцевих чоловіків погрожували насильством оперативникові Кременчуцького відділу поліції. Він прибув у складі слідчо-оперативної групи за викликом на місце вчинення правопорушення.





Кременчуцький відділ поліції повідомив, що 26 серпня на «102» повідомили про конфлікт біля однієї з малосімейок у центрі Кременчука. Слідчо-оперативна група на місці події виявила кількох молодих людей, які розпивали алкоголь та матюкалися.





На зауваження правоохоронців чоловіки одразу проявили агресію. Один із правопорушників дістав ножа та почав погрожувати оперативникові. У цей момент інший чоловік раптово вхопив поліціянта ззаду. Щоб відбити напад на колегу, слідчий поліції застосував заходи фізичного впливу та затримав одного з нападників. Інший фігурант втік, але за кілька хвилин місце його переховування встановили.





Начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський зазначив, що обоє правопорушників - кременчужани. Їм 25 та 33 роки. Молодший чоловік раніше вже мав проблеми із законом.





За фактом погрози правоохоронцю насильством, слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.





Чоловіків затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини фігурантів, їм загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.