Депутат пропонує повіряти лічильники тепла у Кременчуці за рахунок бюджету, а не мешканців

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Натомість директор департаменту ЖКГ зауважує — такі витрати з бюджету не передбачені законом

Депутат Кременчуцької міськради Олександр Роженко пропонує повіряти лічильники тепла у Кременчуці за рахунок бюджету, а не мешканців. Відповідний проєкт рішення міськради він представив 26 серпня на профільній депутатській комісії з питань ЖКГ.





Роженко зазначив, що у 2020-2021 роках настає час повірки теплових лічильників, які встановлювало комунальне підприємство «Теплоенерго». Наразі підприємство розмістило оголошення, що повірка лічильників не входить у тариф, і пропонує співвласникам будинків здійснювати повірку за свій рахунок.





- Переклали на мешканців свій обов'язок, - вважає Олександр Роженко.





Він зазначив, що на минулій сесії звернувся із заявою до міського голови, щоб врегулювати питання повірки теплових лічильників «і не тероризувати мешканців».





Тому Роженко розробив проєкт рішення, який зобов'язує здійснювати повірку лічильників «Теплоенерго».





Депутат також заявив, що питання повірки теплових лічильників уже вирішене в інших містах — мешканці за цю послугу не платять. Голова депутатської комісії з питань ЖКГ Віталій Котляр та голова комісії з питань бюджету та фінансів Олександр Плескун підтримали депутата Роженка.





Плескун пообіцяв на бюджетній комісії розглянути питання про фінансування повірки лічильників з бюджету — за рахунок перерозподілу коштів.









Директор департаменту ЖКГ Іван Москалик зазначив: якщо лічильник не буде повірений, нарахування оплати буде за нормою — а це дорожче, ніж за приладом обліку. Проте він зазначає, що відповідно до чинного законодавства, повірка лічильників передбачена за рахунок внесків співвласників житла. І проєкт рішення виконкому про внески за повірку лічильників вже підготовлений. Це єдиний механізм фінансування, який передбачений законодавством, підкреслив Іван Москалик. Далі – підтвердження його слів.





Закон Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». П. 4 ст. 41 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»





За даними департаменту ЖКГ, треба було повірити 440 лічильників. Мешканців 37 повірили їх за власний рахунок.





- І зараз це питання, яке ви піднімаєте про повірку решти лічильників за бюджетні кошти, обурить тих мешканців, які вже повірили лічильники за власні кошти, - зазначив Іван Москалик.





Директор ДЖКГ наполягає на затвердженні внесків. Депутати годину дискутували з цього приводу. Депутат Роженко наполягає на своєму проєкті рішення. Скільки на це потрібно грошей, на засіданні так і не пролунало. Питання винесуть на сесію.





Довідка: наразі в місті 1109 будинків з централізованим опаленням, у 833 будинках встановлені теплові лічильники.



