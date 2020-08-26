Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.08.2020 20:00
Підтверджені:
Україна110085
Кременчук152
Хворі:
Україна54277
Кременчук5
Одужало:
Україна53454
Кременчук144
Померло:
Україна2354
Кременчук4
Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік під наркотиками сів за кермо

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 367

 

Водій перевірятися на стан сп'яніння відмовився

Вчора, 26 серпня, у Кременчуці інспектори зупинили машину ВАЗ з водієм під наркотиками. Автівка привернула увагу копів, тому що кермувальник не ввімкнув покажчик повороту.


Зіниці очей не реагували на світло, обличчя було бліде, поведінка не відповідала ситуації, спостерігалося порушення мови - всі ці чинники вказали на те, що водій ймовірно у стані наркотичного сп’яніння. Патрульні запропонували пройти перевірку, проте чоловік у присутності двох свідків відмовився, - повідомила патрульна поліція.


Також виявилось, що громадянин вже двічі був притягнутий судом до адміністративної відповідальності за стан сп’яніння та позбавлений права керування. Якщо суд визнає водія винним за цей випадок, то йому загрожуватиме 40 800 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.

0
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель наркотические средства
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх