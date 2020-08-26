У Кременчуці чоловік під наркотиками сів за кермо

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Вчора, 26 серпня, у Кременчуці інспектори зупинили машину ВАЗ з водієм під наркотиками. Автівка привернула увагу копів, тому що кермувальник не ввімкнув покажчик повороту.





Зіниці очей не реагували на світло, обличчя було бліде, поведінка не відповідала ситуації, спостерігалося порушення мови - всі ці чинники вказали на те, що водій ймовірно у стані наркотичного сп’яніння. Патрульні запропонували пройти перевірку, проте чоловік у присутності двох свідків відмовився, - повідомила патрульна поліція.





Також виявилось, що громадянин вже двічі був притягнутий судом до адміністративної відповідальності за стан сп’яніння та позбавлений права керування. Якщо суд визнає водія винним за цей випадок, то йому загрожуватиме 40 800 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.