Николай Бокован уходит из «Поруч» – и приходит в партию «За майбутнє»

Депутат Кременчугского горсовета, глава фракции «Поруч» Николай Бокован покидает партию «Поруч» и вступает в партию «За майбутнє». В выборах в Кременчугский горсовет он будет участвовать как кандидат от партии «За майбутнє». Об этом он сообщил «Телеграфу».
Николай Бокован – помощник кременчугского нардепа Шаповалова. В 2015 году он прошел в горсовет по спискам созданной перед выборами партии «Поруч». Возглавлял её Виталий Малецкий. Малецкий победил на выборах и стал мэром Кременчуга. А Николай Бокован возглавил фракцию партии «Поруч» в горсовете – и возглавляет её пять лет.
Сегодня ситуация кардинально изменилась. Бывший лидер партии «Поруч» Виталий Малецкий перед этими выборами возглавил городскую парторганизацию партии «За майбутнє». Мы ожидаем, что именно эта партия выдвинет его кандидатом в мэры Кременчуга. Непосредственный шеф Николая Бокована нардеп Шаповалов не только стал членом партии «За майбутнє», но и вошел в политсовет партии. А также возглавил её Полтавскую областную парторганизацию. Что же оставалось делать его помощнику Николаю Боковану, как не присоединиться к шефу?
Сегодня, 27 августа, Николай Бокован участвовал во всеукраинском съезде партии, состоявшемся в Киеве.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.