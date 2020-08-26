Николай Бокован уходит из «Поруч» – и приходит в партию «За майбутнє»

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 255

Депутат Кременчугского горсовета, глава фракции «Поруч» Николай Бокован покидает партию «Поруч» и вступает в партию «За майбутнє». В выборах в Кременчугский горсовет он будет участвовать как кандидат от партии «За майбутнє». Об этом он сообщил «Телеграфу».



Николай Бокован – помощник кременчугского нардепа Шаповалова. В 2015 году он прошел в горсовет по спискам созданной перед выборами партии «Поруч». Возглавлял её Виталий Малецкий. Малецкий победил на выборах и стал мэром Кременчуга. А Николай Бокован возглавил фракцию партии «Поруч» в горсовете – и возглавляет её пять лет.



Сегодня ситуация кардинально изменилась. Бывший лидер партии «Поруч» Виталий Малецкий перед этими выборами возглавил городскую парторганизацию партии «За майбутнє». Мы ожидаем, что именно эта партия выдвинет его кандидатом в мэры Кременчуга. Непосредственный шеф Николая Бокована нардеп Шаповалов не только стал членом партии «За майбутнє», но и вошел в политсовет партии. А также возглавил её Полтавскую областную парторганизацию. Что же оставалось делать его помощнику Николаю Боковану, как не присоединиться к шефу?





Сегодня, 27 августа, Николай Бокован участвовал во всеукраинском съезде партии, состоявшемся в Киеве.