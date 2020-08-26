На вулиці Республіканській нетверезий водій «спіймав» стовп

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Патрульні повідомили, що керманич нетверезий
Сьогодні, 27 серпня, на вулиці Республіканській сталася ДТП. За інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору.
Керманич мав явні ознаки сп’яніння. На місці працюють патрульні.