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На вулиці Республіканській нетверезий водій «спіймав» стовп

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 300

 

Патрульні повідомили, що керманич нетверезий

Сьогодні, 27 серпня, на вулиці Республіканській сталася ДТП. За інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору.


Керманич мав явні ознаки сп’яніння. На місці працюють патрульні.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП столб
компанія «Інтера Люкс»

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