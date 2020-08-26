Шевченко пильно слідкує за кременчужанами: відновили графіті вдруге за тиждень

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 105

Кілька днів назад графіті постраждало від помади невідомої жінки

Вдруге за чотири дні відновили графіті Тарасу Шевченку, яке знаходиться біля зупинки «Міський сад». Про це повідомив художник Сергій Брильов.





- Шевченко знову дивиться на нас. Саме так написала в своїй стрічці людина-патріот Наталія Дьоміна. Вона разом з іншою жінкою відновили сьогодні очі та прапор. Низький уклін та шана вам. Особиста подяка за світлини Ruslan Tasminsky, - повідомив художник на своїй сторінці в Фейсбуці.





Нагадаємо, що на День Незалежності кременчуцький художник Сергій Брильов відновив графіті Шевченка, яке нещодавно спаплюжила жінка. Як виявилося, очі вандалка замалювала червоною помадою.



