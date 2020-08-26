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Кременчук, Культура, Кременчуг

Шевченко пильно слідкує за кременчужанами: відновили графіті вдруге за тиждень

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 105

Кілька днів назад графіті постраждало від помади невідомої жінки

Вдруге за чотири дні відновили графіті Тарасу Шевченку, яке знаходиться біля зупинки «Міський сад». Про це повідомив художник Сергій Брильов. 


- Шевченко знову дивиться на нас. Саме так написала в своїй стрічці людина-патріот Наталія Дьоміна. Вона разом з іншою жінкою відновили сьогодні очі та прапор. Низький уклін та шана вам. Особиста подяка за світлини Ruslan Tasminsky, - повідомив художник на своїй сторінці в Фейсбуці. 


Нагадаємо, що на День Незалежності кременчуцький художник Сергій Брильов відновив графіті Шевченка, яке нещодавно спаплюжила жінка. Як виявилося, очі вандалка замалювала червоною помадою. 


Художник Брильов відновив графіті Шевченка, яке розмалювали помадою
Розшукують жінку, яка спаплюжила графіті Шевченку у Кременчуці
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Автор: Альона Душенко
Теги: Тарас Шевченко мурал стінопис граффити Сергій Брильов
компанія «Інтера Люкс»

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