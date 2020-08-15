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Художник Брильов відновив графіті Шевченка, яке розмалювали помадою

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 1 121

 

Небайдужі кременчужани підфарбували спаплюжене графіті

На День Незалежності кременчуцький художник Сергій Брильов відновив графіті Шевченка, яке нещодавно спаплюжила жінка. 


Розшукують жінку, яка спаплюжила графіті Шевченку у Кременчуці
Хужожник разом з небайдужими кременчужанами розпочали свій ранок з відновлення муралу. Захопивши фарбу синього та бежевого кольору відновили очі Кобзареві.
Як виявилося очі вандалка замалювала червоною помадою. 
- Виявилося, що це звичайна помада, а не червона або чорна фарма як писали раніше. - додав художник. - Вийшло хоч і не зовсім в той колір, що треба, проте краще ніж було. Небайдужі громадяни допомогли. З часом підберемо найбільш слушний колір. Зі святом, з Днем Незалежності!
Процес відновлення:
 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Брильов
Теги: Сергій Брильов Шевченко мурал граффити
компанія «Інтера Люкс»
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