Художник Брильов відновив графіті Шевченка, яке розмалювали помадою

На День Незалежності кременчуцький художник Сергій Брильов відновив графіті Шевченка, яке нещодавно спаплюжила жінка.

Хужожник разом з небайдужими кременчужанами розпочали свій ранок з відновлення муралу. Захопивши фарбу синього та бежевого кольору відновили очі Кобзареві.

Як виявилося очі вандалка замалювала червоною помадою.

- Виявилося, що це звичайна помада, а не червона або чорна фарма як писали раніше. - додав художник. - Вийшло хоч і не зовсім в той колір, що треба, проте краще ніж було. Небайдужі громадяни допомогли. З часом підберемо найбільш слушний колір. Зі святом, з Днем Незалежності!

Процес відновлення: