Розшукують жінку, яка спаплюжила графіті Шевченку у Кременчуці

Сьогодні, 18:49 Переглядів: 1 747

У Кременчуці невідомий вандал спаплюжив графіті Тарасу Шевченку, який знаходиться на просп. Свободи біля зупинки «Електростанція».





Камери відеонагляду зафіксували жінку в зеленій смугастій сукні, яка близько 6 ранку 22 серпня, підійшла до муралу й замалювала очі Кобзареві.





Тепер активісти розшукують жінку, яка зіпсувала зображення.









Автор графіті Сергій Брильов у спілкуванні з "Телеграфом" зауважив, що у нього є фарби необхідних кольорів, й пошкодження не значне, тому в силах відновити мурал найближчим часом.





Нагадаємо, що перший мурал у Кременчуці створили у 2014 році, й присвятили його Революції гідності та 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. За 6 років графіті кілька разів піддавалося нападам вандалів, але жодного з них так не покарали.





У 2015 році невідомі облили мурал коричневою фарбою, після цього стінопис довелося відновлювати з нуля. Через деякий час, після відновлення зображення, невідомий кулаками бив графіті. Також Шевченку невідомі намалювали криваві сльози. Цих вандалів також зафіксували камери, проте покарання ніхто не поніс.