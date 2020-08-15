Кременчуцькі бібліотекарі підготували виставку-вітрину «З бабусиної скрині»

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 411

У народі існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. І тільки вивчаючи і знаючи ці традиції, ми зможемо передавати культурну спадщину свого народу, набуту віками, нащадкам

21 серпня відділ абонементу ЦМБ до Дня Незалежності України представив виставку - вітрину «З бабусиної скрині». Головною героїнею цієї виставки стала українська скриня, яка впродовж віків відігравала важливу роль в житті і побуті української родини. Вона займала почесне місце в інтер’єрі, була окрасою житла, показником доброту сім’ї, незмінним атрибутом весільного обряду.





З давніх часів скрині виконували функцію сучасної шафи – в них зберігали сувої полотна, вишиті і ткані рушники, предмети святкового одягу, прикраси, гроші, інші цінні речі. Скриня передавалась у спадок від покоління до покоління. Її замовляли майстрові або купували на ярмарку.



Найвідомішими осередками скринного промислу у нашій Полтавській області були села Вереміївка, Нові і Старі Санжари, Лохвиця, Грунь та ін. Скрині виготовляли переважно з липи, тополі, берези, іноді вільхи та верби. За літо один майстер міг виготовити до 20 скринь. Перед розписом скриню шпаклювали сумішшю крейди та оліфи або крейди та клею, розведених на воді. Потім «одягали сорочку», тобто фарбували у колір тла для розпису (зелений, синій, сірий, темно-вишневий). Ретельно розмальовувався передній бік скрині, бічні – не завжди або скромніше.



Скриня – це унікальний подарунок для всієї української культури. Адже у скрині не лише зберігають родинні цінності, у ній через передачу у спадок від покоління до покоління зберігається пам’ять роду, традиції, родинне тепло.



Якщо ви хочете більше дізнатися про культуру та побут української родини про те, чим жили і чим дорожили наші пращури - завітайте до бібліотеки!