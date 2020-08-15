Виставка художниці Зоряни Дашко «Україна Обітована» відкрилася у Кременчуці

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 316

У картинній галереї Наталії Юзефович відкрилась персональна виставка кременчуцької художниці Зоряни Дашко «Україна Обітована», присвячена Дню незалежності України.



Художниця представила 38 робіт, виконаних в різних техніках і жанрах. В них мисткиня показала своє бачення подій, які відбуваються в наш час і надію на процвітання нашої країни. На серію портретів її надихнули прекрасні люди – майстри, герої, чарівні діти. Також серед робіт є філософські роздуми і більш буденні, але прекрасні натюрморти.



Виставка працюватиме до 20 вересня. Вхід вільний.



Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.



Адреса галереї: вул. Космічна, 9