Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Надзвичайні новини

Через підпал сільгосптехніки на Полтавщині відкрили кримінальне провадження

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 715

 

Слідство триває

Два вантажних автомобіля та трактор, що належать місцевому 44-річному фермеру з Кобеляцького району, пошкоджені внаслідок підпалу. 


Близько 4-ї години ранку, 22 серпня, до Кобеляцького відділу поліції надійшла інформація про пожежу в с. Вишневе, яка виникла в ангарі місцевого фермера. На місце події виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. За попередньою версією слідства, пожежа виникла внаслідок підпалу сільськогосподарської техніки невідомими особами. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 статті 194 (умисне знищення та пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3-х до 10 років.


 


Тривають слідчі дії.


 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: поджог автомобили поджоги автомобилей
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх