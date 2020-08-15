Через підпал сільгосптехніки на Полтавщині відкрили кримінальне провадження

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 715

Два вантажних автомобіля та трактор, що належать місцевому 44-річному фермеру з Кобеляцького району, пошкоджені внаслідок підпалу.





Близько 4-ї години ранку, 22 серпня, до Кобеляцького відділу поліції надійшла інформація про пожежу в с. Вишневе, яка виникла в ангарі місцевого фермера. На місце події виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. За попередньою версією слідства, пожежа виникла внаслідок підпалу сільськогосподарської техніки невідомими особами. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 статті 194 (умисне знищення та пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3-х до 10 років.









Тривають слідчі дії.



