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Полтавщина, Благодійність

Рятувальникам Полтавщини передали нове сучасне спецобладнання

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 338

 

Рятувальники отримали від спонсорів бензинові ранцеві обприскувачі та фільтрувальні протигази

19 серпня на території Головного управління ДСНС України у Полтавській області відбулася передача нового спеціального обладнання від групи компаній Ferrexpo.


Рятувальники отримали 34 потужні бензинові ранцеві обприскувачі марки Stihl та 408 фільтрувальних протигазів з комбінованими фільтрами на 1,7 млн грн.


 


- Застосовування сучасного обладнання дозволить ефективніше протидіяти надзвичайним ситуаціям та небезпечним подіям. Хочу відмітити, що оновлення матеріально-технічної бази підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС - серед пріоритетів. Дякую за підтримку і чітке розуміння важливості забезпечення на належному рівні пожежної та техногенної безпеки в області, – зауважив начальник Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Салогуб.


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Автор: Аліса Котова
Теги: спасатели благотворительность Ferrexpo
компанія «Інтера Люкс»
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