Рятувальникам Полтавщини передали нове сучасне спецобладнання
Сьогодні, 15:09Переглядів: 338
Рятувальники отримали від спонсорів бензинові ранцеві обприскувачі та фільтрувальні протигази
19 серпня на території Головного управління ДСНС України у Полтавській області відбулася передача нового спеціального обладнання від групи компаній Ferrexpo.
Рятувальники отримали 34 потужні бензинові ранцеві обприскувачі марки Stihl та 408 фільтрувальних протигазів з комбінованими фільтрами на 1,7 млн грн.
- Застосовування сучасного обладнання дозволить ефективніше протидіяти надзвичайним ситуаціям та небезпечним подіям. Хочу відмітити, що оновлення матеріально-технічної бази підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС - серед пріоритетів. Дякую за підтримку і чітке розуміння важливості забезпечення на належному рівні пожежної та техногенної безпеки в області, – зауважив начальник Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Салогуб.