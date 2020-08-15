Рятувальникам Полтавщини передали нове сучасне спецобладнання

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Рятувальники отримали від спонсорів бензинові ранцеві обприскувачі та фільтрувальні протигази

19 серпня на території Головного управління ДСНС України у Полтавській області відбулася передача нового спеціального обладнання від групи компаній Ferrexpo.





Рятувальники отримали 34 потужні бензинові ранцеві обприскувачі марки Stihl та 408 фільтрувальних протигазів з комбінованими фільтрами на 1,7 млн грн.









- Застосовування сучасного обладнання дозволить ефективніше протидіяти надзвичайним ситуаціям та небезпечним подіям. Хочу відмітити, що оновлення матеріально-технічної бази підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС - серед пріоритетів. Дякую за підтримку і чітке розуміння важливості забезпечення на належному рівні пожежної та техногенної безпеки в області, – зауважив начальник Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Салогуб.



