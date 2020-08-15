ХК «Кременчук» підписав гіганта з досвідом КХЛ та чемпіон Казахстану

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 477

Ряди переможця регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч 2019-2020 хокейний клуб «Кременчук» поповнив 31-річний форвард Артем Дубінін (зріст 196 см, вага 94 кг).

Артем - вихованець тольяттінськой «Лади». У 2007 році грав за юніорську збірну Росії на Кубку Глінки/Грецькі. У сезоні-2008/09 дебютував у КХЛ за рідний клуб. Всього у складі «Лади» і хабаровського «Амура» зіграв в одній найсильніших європейських ліг 43 матчі, в яких набрав 6 (1+5) очок. Сім сезонів провів у ВХЛ, де за «Ладу», красноярський «Сокіл», ХК «Рязань», «Аріаду», «Саров» і «Єрмак» провів в загальній кількості 315 поєдинків, набравши 115 (49+66) очок.





У сезоні-2017/18 виступав в чемпіонаті Словаччини за «Нове Замки» - 21 гра 5 (3+2) балів. У 2018/19 грав за ЙКХ ГКС «Ястшембе» з м. Ястшембе-Здруй в чемпіонаті Польщі - 35 матчів 22 (7+25) очок. У 2019/20 пограв у чемпіонаті Казахстану за «Актобе» (17 ігор, 4 (2+2) очки) і в білоруській Екстралізі за жлобінський «Металург» (39 матчів, 14 (5+9) очок). У ХК «Кременчук» Артем Дубінін буде грати під №15.





Також до вашої уваги відео красеня голу Дубініна в складі «Лади», де форвард обіграв двох захисників і переграв воротаря.









Також ХК «Кременчук» посилився нападником Євгеном Чемеріловим (зріст 179 см, вага 94 кг). Форвард буде виступати за «місцян» під №37.

Чемерілов вихованець омського «Авангарду», за плечима якого понад п’ятсот матчів у Вищий лізі Росії (з 2010 року ВХЛ) – 518 (320 (130+190) очок), де виступав за «Енергію» (Кемерово), «Мотор» (Барнаул), «Автомобіліст» (Єкатеринбург), «Заурал’є»(Курган), «Єрмак» (Ангарськ) та «Ладу» (Тол’яті).









З сезону-16/17 Євген грав у чемпіонаті Казахстану за «Арлан» (Кокшетау), «Кулагер» (Первопавловськ) та «Бейбарис» (Аритау). За останній клуб провів три сезони, де виборов срібло-2018 та золото-2019. У сезоні-2019/20 чемпіонат Казахстану з-за пандемії коронавірусу не завершився. У казахстанській першості Чемерілов зіграв 202 матчі, де набрав 148 (66+82) балів. У переможному для «Бейбарису» плей-офф 2019 став одним з найкращим бомбардиром команди, набравши 11 (5+6) очок у 12 поєдинках. У минулому сезоні у 32 матчах – 22 (9+13) бали, та увійшов до Топ-10 бомбардирів (9 місце), хоча зіграв майже удвічі менше поєдинків за конкурентів.





Цікаво, що у вирішальній грі останнього фіналу 2019 року проти «Номада» (рахунок в серії 4-1), яка завершилися перемогою команди з Кокшетау 4:3ОТ, Чемерілов став одним з героїв, набравши 3 бали (1+2). До вашої уваги відеоогляд цього матчу (Чемерілов №37, гол на 2:45 відео).



