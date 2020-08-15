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Аферисти з Полтавщини «здавали» в Одесі неіснуючі елітні апартаменти біля моря

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 78

 

Чоловіків вирахувала кіберполіція

Подобову оренду елітних апартаментів на чорноморському узбережжі в курортній Одесі активно рекламували в мережі, зокрема, на сайті інтернет-оголошень. Основна умова – стовідсоткова передоплата на банківську карту. Про це повідомляє пресслужба кіберполіції України.


Охочих знайшлося чимало, пропозицією встигли скористатися не менше трьох десятків майбутніх курортників. Але як тільки «орендодавці» отримували оплату, вони зникали, а всі плани на відпочинок довірливих громадян розсипалися, немов піщаний замок на пляжі.

Матеріальний збиток ошуканих обчислюється сотнями тисяч гривень. Шахраїв вдалося розшукати співробітникам кіберполіції.


- Встановлено підозрюваних, ними виявилися двоє полтавців 36 і 40 років, – повідомили в поліції. – Ніяких апартаментів, квартир і просто будь-якого житла в Одесі у них не було. Їх дії слідчі кваліфікували за статтею “Шахрайство” (ч. 2 ст. 190 КК України). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: киберполиция кіберполіція Одеса
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