Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук

До музею Кременчука передали прапор, який зміг прорватися з окупованого Криму

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 155

 

Стяг змерігатиметься у фондах кременчуцького музею

До музею історії форми одягу/однострою передали особливий прапор. Як повідомив керівник музею Роман Пацовський, до фондів музею передали корабельні прапори флагмана загону морської охорони - ПСКР Донбас. 


- Саме під цим пошарпаним зимовим крижаним вітром прапором в 2014 році морські прикордонники крізь льоди пробивалися з рідної Керчі в Бердянськ і Маріуполь. А сьогодні ці бойові прапори флагмана Маріупольського загону морської охорони зберігаються в нашому музеї - як символ мужності, відваги і вірності присязі морських прикордонників. - поділився Роман Пацовський.


0
Автор: Альона Душенко
Теги: Азовское море ВМС прапор Крим
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх