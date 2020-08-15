До музею Кременчука передали прапор, який зміг прорватися з окупованого Криму
Сьогодні, 12:29
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Стяг змерігатиметься у фондах кременчуцького музею
До музею історії форми одягу/однострою передали особливий прапор. Як повідомив керівник музею Роман Пацовський, до фондів музею передали корабельні прапори флагмана загону морської охорони - ПСКР Донбас.
- Саме під цим пошарпаним зимовим крижаним вітром прапором в 2014 році морські прикордонники крізь льоди пробивалися з рідної Керчі в Бердянськ і Маріуполь. А сьогодні ці бойові прапори флагмана Маріупольського загону морської охорони зберігаються в нашому музеї - як символ мужності, відваги і вірності присязі морських прикордонників. - поділився Роман Пацовський.