«США - это страна стресса»: минусы жизни в Штатах, с которыми столкнулся кременчужанин

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 665

Кременчужанин Сергей около двух лет живет в США. Он с семьей переехал по Грин-карте. Прожив в Штатах, заметил не только плюсы, за которыми искатели лучшей жизни летят через океан, но и минусы, с которыми столкнется эмигрант.





1. Может легко случится революция. Темнокожие насовсем обнаглели, а белые не в состоянии теперь их даже упрекнуть. Я думаю, теперь это только вопрос времени, так как эти товарищи не хотят работать, но все время требуют и качают права. Выходцам из стран Европы, где нет столько темнокожих, здесь будет очень некомфортно.





2. Так как каждый имеет доступ к оружию, нет чувства защищенности. Можно жить в лучшем районе, но все равно нужна охрана, камеры, освещение по периметру, собаки для охраны.





3. Копы не везде, конечно, но они реально борзые. Не чувствуешь себя в безопасности, когда тебя останавливают. Одно лишнее движение может превратить вас в швейцарский сыр. Всем новоприбывшим советую почитать, как вести себя с полицией при остановке.





4. Этот пункт касается конкретно Флориды. Дикой природы тут практически нет, а если и есть, то она очень скудная. Сначала все «вау», но потом, после нескольких лет жизни, понимаешь, что ты живешь в каком-то фэйковом мире. Все деревья посажены, озера выкопаны. Короче, чтобы это понять, надо пожить лет пять.





5. Жизнь нереально дорогая. Медицинская страховка просто неподъёмная. На молодую семью насчитали полторы тысячи в месяц. И это не самая дорогая, и покрывает она не все: ещё из кармана надо платить. США – единственная из развитых стран, где медицина и цены никак и никем не регулируются. По сути, просто мафия и обдираловка. Например, такая болезнь, как Covid-19, может превратить состоятельную семью в банкрота. Этому не должно быть места в нормальном обществе.





6. Государство не несет никакой ответственности за ваше здоровье. Если сосед или друг у вас в гостях не дай Бог упал и свернул себе шею, то будут судить вас и вашу страховку. Обычного покрытия 300 тыс может и не хватить, если человек окажется до конца своих дней в коляске. Поэтому у вас заберут все, что вы имеете, ещё и долг повесят. Это одна из причин, почему большинство американцев предпочитают встречаться в кафе, а не дома. Особенно состоятельные. Если сдаешь недвижимость, то высока вероятность, что вас засудят, если ваш жилец подвернёт ногу или ударится. Это называется slip and fall. Кто не верит, Гугл в помощь.





7. Для многих жизнь в США – нескончаемая погоня. Даже если вы хорошо зарабатываете, денег часто будет не хватать, так как лимита здесь нет вообще. Вы будете переезжать по мере роста ваших доходов: больше дом, лучше машина, новая лодка. Кредиты, чтобы все это получить. И будете жить как раб этой потребительской экономики. Причём не важно, сколько вы будете зарабатывать. Это касается не всех, а тех, кто мечтает об American way of life.





8. Страна очень дорогая. Дома вы подходите к товару и думаете, дорого, после чего уходите. Здесь вы подходите и думаете, что это дешевле, чем на родине. Покупаете, обычно в кредит, и понеслась песня из пункта 7! Среднестатистический американец живет от зарплаты до зарплаты. Именно поэтому и выдали эти чеки помощи. В стране, где много оружия, люди, сидящие без денег, – это опасно.

9. США – это страна стресса. Работать надо много, и этого не избежать. Если у кого-то начнутся депрессии, панические атаки и так далее, то никто лечить вас не будет. Дадут вам лекарств от симптомов, и будь здоров.









10. Вновь приехавшие могут смело забыть об отпуске лет на 5-10. А лет через 10 у вас будет 2-3-недельный отпуск.





11. Еда. Ее качество в обычном магазине – что-то ужасное. Есть два варианта: питаться в Whole Foods (сеть супермаркетов, специализирующаяся на органике) за «очень дорого» либо в Walmart( американский дискаунтер) за дёшево. Но в Walmart вы не сможете съесть и 10% из того ассортимента: все другое, разное, невкусное. О нормальном хлебе тоже можете забыть: он стоит дорого и продается в спецмагазинах или в том же Whole Foods. Вообще, качество продуктов в плане химии и удобрений хуже, чем в Европе в разы. Также предъявляются не такие высокие требования. Поэтому у многих проблемы со здоровьем и ожирение. Многое есть просто невозможно: сплошная химия и заменители. Хлеб – это ужас. Даже в воду в бутылках что-то добавляют.





12. Образ в жизни в США отличается от других стран. Вы здесь будете практически жить треть жизни в машине: на работу, в школу, в магазин, и так целый день. Поэтому машины здесь изнашиваются в разы быстрее, чем в Европе. Пешком вы никуда не уйдёте. Практически сразу по приезду вам нужно будет иметь две машины или жена вас кокнет:). Муж будет на работе, а она приклеена к дому. Расстояния здесь огромные. В итоге, вас будет тошнить даже от мысли приехать на пляж.









13. Как только вы начнёте путешествовать, вы поймёте, что вся Америка одинаковая. И это понятно, так как страна новая. В центре даунтаун, вокруг домики и все. И так в каждом городе. Шарма никакого, поэтому смотреть в городах нечего: только природные объекты. Все быстро надоедает, все однотипно. В США много сетевых магазинов, где вы и будете отовариваться. Пить кофе 99% только в Старбаксе и так далее





14. Школы – это отдельная песня. Даже район может быть приличный, а школа, мягко говоря, не очень. И начинается вечное скитание, поиски. Поверьте, вы не захотите, чтобы ваши дети ходили в школу с темнокожими. Там ничему не учат, потому что бесполезно. Только рассказывают, что белые все отобрали у темнокожих. Плохое дошкольное и школьное образование: приходится детей сдавать в кружки и на дополнительные занятия. Видимо, тупыми и узкими легче управлять. Высшее образование очень дорогое. Поэтому оно есть у 20% населения. Когда говоришь, что у тебя есть "вышка", американцы очень удивляются.





15. Украина: чуваки поймали 140 кг рыбы незаконно сетями. США: за ловлю без лицензии /превышение лимита улова/ штраф 5000 долларов, конфискация рыболовного снаряжения, включая лодку и машину (все равно чью, вашу или вашего друга). До тех пор, пока не заплатите штраф. Кроме этого, это нарушение будет «висеть» на вашем водительском удостоверении очень долго. Второе подобное нарушение увеличит штраф в два раза (до $10 000). Плюс лишение права покупать лицензию на пять лет. А третье нарушение – тюрьма. Любой полицейский сразу же видит в компьютере ваши промахи.