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Кременчук, Полтавщина

У патрульній поліції розповіли, чи є 3Д номер на машині - порушенням ПДР

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 653

 

Виявилося, що це незаконне задоволення 

3D номер на авто - такими пропозиціями рясніє один із сайтів купівлі-продажу. Пропонують купити такі об'ємні номерні знаки для того, щоб прикрасити свій автомобіль. Ціни стартують від 350 гривень і сягають тисячі гривень.


 


В об'явах запевняють, що такі державні номерні знаки - законні. Хоча іншої думки дотримуються у патрульній поліції України.


 

Зокрема Перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький так висловився щодо автомобільної новинки у соцмережі:


- Пункт 4.3 ДСТУ 3650:2019 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови» чітко говорить про те, що ДНЗ виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або з листової сталі. Натомість спосіб виготовлення 3Д номерних знаків передбачає нанесення акрилових символів на зовнішню сторону алюмінієвого знаку. Висновок: 3Д номерні знаки не відповідають встановленим вимогам ДСТУ 3650:2019.


Щодо Правил дорожнього руху. Відповідно до пункту 2.9 «в», водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів. Таку ж норму містить і КУпАП, де передбачено і відповідальність (ч.6 ст. 121 КУпАП) – штраф 170 грн. За вчинення ж такого правопорушення вдруге протягом року - штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.


А тепер запитання до вас: чи вартує краса номерного знаку невстановленого зразка притягнення до адміністративної відповідальності?

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: olx.ua
Теги: номерные знаки ПДД
компанія «Інтера Люкс»
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