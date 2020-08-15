Завтра жовто-блакитні долоньки заполонять сквер Бабаєва

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24 серпня з 17:00 до 19:00 у сквері імені Олега Бабаєва відбудеться патріотична акція «З Днем народження, Україно!». Під час заходу кременчужани матимуть можливість поставити відбитки своїх долонь на ватманах, отримати патріотичну поліграфію та сфотографуватись на фоні тематичної фотозони. Для дітей буде програма від аніматорів з конкурсами, подарунками та танцями. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Хочемо нагадати, що у місті проходить акція ВБФ «Серце до серця» і волонтери продовжують збирати кошти на закупівлю кардіореанімаційного обладнання у міський пологовий будинок. Усі бажаючі кременчужани зможуть зробити внесок у брендовані скриньки під час акції 24 серпня.





Також у сквері планується проведення благодійного ярмарку, на якому можна буде придбати речі та послуги, усі зібрані кошти будуть направлені у фонд акції ВБФ «Серце до серця».