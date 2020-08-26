Кременчугские чиновники поехали на съезд партии «За майбутнє»

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Сегодня, 27 августа, в Киеве на Співочому полі состоялся съезд политической партии «За майбутнє». В нем приняли участие несколько кременчужан – нардеп Шаповалов, вице-мэры Усанова и Проценко, а также помощник нардепа Шаповалова, депутат Кременчугского горсовета Николай Бокован.





Нардеп Шаповалов на съезде



Партию «За майбутнє» называют ещё одной партией Игоря Коломойского. Возглавляет её Игорь Палица, которого называют человеком Коломойского. Партия создана в мае текущего года, 20 мая состоялся учредительный съезд. Кременчугские политики и чиновники дружно становятся её членами.





Кременчугский нардеп Юрий Шаповалов вошел в политсовет партии «За майбутнє» и возглавил её Полтавскую областную парторганизацию. А мэр Кременчуга Виталий Малецкий возглавил городскую парторганизацию.



На сегодняшнем партийном съезде Шаповалов сидел в первых рядах. Малецкого не было – он находится на самоизоляции в связи с тем, что контактировал с человеком, у которого подозревают COVID-19.





Пока неизвестно, брали ли вице-мэры Усанова и Проценко отпуск для поездки на съезд в Киев или прокатились в своё рабочее время. Это выяснится после их возвращения.



На партийном съезде в Киеве было лишь принято решение об участии партии в местных выборах. Кандидатов в мэры городов (кроме Киева) и списки кандидатов в городские и областные советы не оглашали. Их будут выдвигать на областных и городских партконференциях. Так что партия «За майбутнє» официально ещё не выдвинула Виталия Малецкого кандидатом в мэры Кременчуга.









О грустном

Олег Скрипка





На съезде выступил Олег Скрипка. Он заявил, что поддерживает партию, и попросил, когда они победят, не отмахиваться от артистов, которые их поддерживали на выборах, и не звать их спеть и сплясать на корпоративах. Скрипка пытался объяснить присутствующим, чем отличаются культурные люди от некультурных, но безнадежно запутался. Зато объяснил, почему он не поддерживает Порошенко и его политсилу «Европейская солидарность» – оказывается, при Порошенко был загублен проект Скрипки – фестиваль «Країна мрій». Скрипка – участник Помаранчевой революции, поддерживал Ющенко, а нардеп Шаповалов просидел каденцию в парламентской фракции «Партии регионов» Януковича. Теперь оба в одной партии.