«Поки допомагаємо армії - вона нас боронить»: легендарне авто передали на передову

Кременчужани підрехтували автомобіль для військових, тепер авто служитиме для військових та цивільних потреб
Військовим 17 окремої мотопіхотної батальйону передали відремонтований автомобіль Hyundai. Кременчужанин комбат Олександр Щербина, який є членом ГО «Армія нескорених» та ексзаступником командира 57 мотопіхотної бригади, після повернення з війни продовжує разом з побратимами допомагати військовим.
Машина ця - легендарна. У 2014 році автомобіль військовим подарували волонтери й вона кілька разів побувала під обстрілами в районі Зайцевого Донецької області.
Два місяці тому авто привезли зі зламаним двигуном. Ремонтував бойову машину Олександр Пустовий. Він також служив у 17 ОМПБ й зараз допомагає побратимам, які боронять незалежність в російсько-українській війні. За словами Олександра, у машині поставили новий двигун, щеплення, перебрали мости, гальма та замінила масла. Тепер автомобіль повністю готовий до виконання бойових завдань.
Капітан 17 ОМПБ Роман Шелеско додав, що авто «проходитиме службу в цивільному житті та під час виконання завдань у зоні Операції об'єднаних сил».
Разом з автомобілем військовим передали медикаменти та продукти харчування.
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