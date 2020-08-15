«Поки допомагаємо армії - вона нас боронить»: легендарне авто передали на передову

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 479















Фото: Артем Коваленко

Військовим 17 окремої мотопіхотної батальйону передали відремонтований автомобіль Hyundai. Кременчужанин комбат Олександр Щербина, який є членом ГО «Армія нескорених» та ексзаступником командира 57 мотопіхотної бригади, після повернення з війни продовжує разом з побратимами допомагати військовим.









Машина ця - легендарна. У 2014 році автомобіль військовим подарували волонтери й вона кілька разів побувала під обстрілами в районі Зайцевого Донецької області.









- Поки допомагаємо армії - вона нас боронить. Наш шлях прозахідний, але йтиме через війну на сході України, - розповів Олександр Щербина. - Історія машини цікава, коли ми стояли під Зайцеве, автомобіль потрапив під обстріл. Ми тоді з водієм Олександром (Олександром Пустовим - ред.) потрапили під обстріл. Ми тоді тільки отримали машину й у сутінках «стопами» блиснув у сторону сепаратистів... Почався обстріл. Я вискочив з машини й забіг в бліндаж, а місця вже немає... Урали, які проїжджали зробили канави, в яку заліг. Коли закінчився обстріл мене питають: «Ой, а чого ти такий брудний?».





Два місяці тому авто привезли зі зламаним двигуном. Ремонтував бойову машину Олександр Пустовий. Він також служив у 17 ОМПБ й зараз допомагає побратимам, які боронять незалежність в російсько-українській війні. За словами Олександра, у машині поставили новий двигун, щеплення, перебрали мости, гальма та замінила масла. Тепер автомобіль повністю готовий до виконання бойових завдань.









- Служив в цій частині із 2014 до 2018 року. Зараз за можливістю допомагаю побратимам... Я коли служив і був водієм, то на ній потрапили під обстріл... Автомобіль, як рідний. Віддаємо його у надійні руки, - зазначив Олександр Пустовий.





Капітан 17 ОМПБ Роман Шелеско додав, що авто «проходитиме службу в цивільному житті та під час виконання завдань у зоні Операції об'єднаних сил».









Разом з автомобілем військовим передали медикаменти та продукти харчування.