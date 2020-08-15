Ми їх знайшли: подарунок від ТЪ до Дня Народженні і Дня Незалежності отримує Тетяна Чемісова

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 285

Кременчуцький ТелеграфЪ розшукав ровесників нашої незалежної країни. Тих, хто народився 24 серпня 1991 року.





Сьогодні ми розіграли серед них пляшку шампанського та сертифікат на підйом на повітряній кулі від нашого партнера @vozdyshniy_shar_kr на дві особи.









Сертифікат та шампанське отримує Тетяна Чемісова - науковець-психологиня з Чутівщини, а втішальну пляшку шампанського до Дня Народження - Олександр Білаш.









Вітаємо ровесників нашої незалежності! За подарунками - приходьте до редакції: вул. Шевченка, 55.