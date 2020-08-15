Як працюватиме ЦНАП на День Незалежності

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «ЦНАП у м. Кременчуці» буде працювати за наступним графіком.
Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
21-22 серпня – згідно графіка,
23-24 серпня – вихідні дні,
з 25 серпня – згідно графіка.
Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
21-22 серпня – згідно графіка,
23-25 серпня – вихідні дні,
з 26 серпня – згідно графіка.
Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
21 серпня (п’ятниця) – згідно графіка,
22-24 серпня – вихідні дні,
з 25 серпня – згідно графіка.
Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.