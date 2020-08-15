Як працюватиме ЦНАП на День Незалежності

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Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «ЦНАП у м. Кременчуці» буде працювати за наступним графіком.





Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14),

21-22 серпня – згідно графіка,

23-24 серпня – вихідні дні,

з 25 серпня – згідно графіка.





Автозаводський відділ:

(вул. Героїв України, 11-А)

21-22 серпня – згідно графіка,

23-25 серпня – вихідні дні,

з 26 серпня – згідно графіка.





Крюківський відділ:

(вул. І.Приходька, 90)

21 серпня (п’ятниця) – згідно графіка,

22-24 серпня – вихідні дні,

з 25 серпня – згідно графіка.





Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.