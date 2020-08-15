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Як працюватиме ЦНАП на День Незалежності

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 153

 

Графік роботи

Відповідно до  статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «ЦНАП у м. Кременчуці» буде працювати за наступним графіком.


Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
21-22 серпня – згідно графіка,
23-24 серпня – вихідні дні,
з 25 серпня – згідно графіка.


Автозаводський відділ: 
(вул. Героїв України, 11-А)
21-22 серпня – згідно графіка,
23-25 серпня – вихідні дні,
з 26 серпня – згідно графіка.


Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90) 
21 серпня (п’ятниця) – згідно графіка,
22-24 серпня – вихідні дні,
з 25 серпня – згідно графіка.


Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
компанія «Інтера Люкс»

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