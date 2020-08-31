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Депутати підтримали рішення про відстрочку тролейбусного кредиту у Кременчуці

Сьогодні, 17:36 Переглядів: 295

На даний час платити борг нічим

На сесії третього вересня депутати Кременчуцької міськради ухвалили рішення про відстрочку оплати за кредит у сумі 8 млн євро, взятий у ЄБРР на купівлю тролейбусів. Банк погодився на відстрочку.


Нагадаємо, мерія звернулася до банку з проханням про відстрочку платежів, і, як зазначено у пояснювальній записці, банк погодився на відстрочку «шляхом збільшення на відповідну суму подальших платежів та без застосування додаткових комісій».

Істотні умови кредиту залишаються незмінними, як і термін кредитування — 12 років. Сума кредиту – 8 млн євро.


Необхідність відстрочки у виконкомі пояснюють дефіцитом бюджету та необхідністю спрямовувати гроші на боротьбу з COVID-19. Проте мерія потурбувалася про майбутні вибори і продовжує фінансувати з міської казни газету за 9,5 млн грн.


За кредитом ЄБРР куплено 40 тролейбусів, які вже використовуються в місті. Очікується ще 8 з автономним ходом із Білорусі (кредитним договором передбачалося 10, але коли справа дійшла до виконання, то грошей вистачило на 8). Рішення про кредит депутати ухвалили в 2017 році. 


Взяли за роги. Зупинка «8 мільйонів євро»
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: кредит тролейбус тролейбуси КТУ
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