Де 4 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 17:05
Переглядів: 725
Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00
4 вересня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:
- вул. Василя Стуса, 21-33;
- вул. Григорія Чуркіна, 3-38;
- вул. Космонавтів, 21-48;
- вул. Мєндєлєєва, 18-24;
- пров. Самойлівський, 26-93;
- пров. Космічний, 3-19;
- пров. Автобусний, 1-36;
- пров. Івана Миколайчука, 6-37;
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.