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Депутати затвердили рішення про повірку будинкових лічильників тепла за рахунок КП «Теплоенерго»

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 515 Коментарів: 1

Сесія підтвердила рішення виконкому

Третього вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили регламент повірки лічильників, який раніше передбачив виконком: за рахунок обігових коштів КП «Теплоенерго». Мешканці на даний час не платитимуть за цю послугу. Наразі близько 400 лічильників (із 833), встановлених у будинках міста, підлягають повірці.


Кременчужанам не доведеться платити за повірку будинкових лічильників тепла, принаймні поки що


Як пояснив під час обговорення мер Віталій Малецький, у цьому році КП «Теплоенерго» закупить послугу, і лічильники будуть повірені.


- Якщо лічильники не будуть повірені, директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний працюватиме на мінімальну зарплату, - показово пригрозив мер.


У наступному році, за його словами, КП «Теплоенерго» має закупити обладнання і створити метрологічну групу на підприємстві, щоб повіряти лічильники самотужки.


Нагадаємо, під час засідання виконкому депутати не ухвалили рішення про повірку лічильників за рахунок внесків мешканців, бо ціна повірки для деяких будинків була неадекватною. А можливо, роль зіграло наближення майбутніх місцевих виборів, оскільки рішення про плату за лічильники було б непопулярним.


Скільки коштуватиме повірка бюджету – на сесії так і не пролунало.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: лічильники повірка лічильників теплові лічильники Теплоенерго
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 18:54

Дуже цікаве рішення... Сам продаю і сам перевіряю ваги (лічильники) на законних підставах. Де ще в світі є таке нахабство? Повірку лічильників має проводити незалежний орган який має ліцензію та належне обладнання. А не сам продавець який накрутить те що захоче.


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