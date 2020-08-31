Кременчуцькі боксери в горах завоювали нагороди «Хто ти, майбутній олімпієць»

З 27 до 30 серпня у Ворохті відбувся Всеукраїнський турнір «Хто ти, майбутній олімпієць». Троє кременчуцьких боксерів завоювали золоті та срібні нагороди. Руслан Артищенко та Ілля Вьюнник стали переможцями турніру, а Ілля Жежель завоював срібло змагань.
Спортсменів підготували тренери: Максим Рудницький, Артем Карпець, Олександр Ляховий, Олександр Мальцев.
Руслан Артищенко (вагова категорія 80+ кг) провів три поєдинки й виграв золото. Ілля Жежель (в. к. 66 кг) провів три бої та у фіналі, поступившись супернику, завоював срібло. Ілля Вьюнник після двох боїв виграв золото.
Андрій Ульянов в першому бою поступився чемпіону цього турніру й роздільним рішенням суддів посів 5 місце. А Тимофій Водолазський поступився сильному бійцю з Одеси й також посів 5 місце.