Кременчуцькі боксери в горах завоювали нагороди «Хто ти, майбутній олімпієць»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 346

З 27 до 30 серпня у Ворохті відбувся Всеукраїнський турнір «Хто ти, майбутній олімпієць». Троє кременчуцьких боксерів завоювали золоті та срібні нагороди. Руслан Артищенко та Ілля Вьюнник стали переможцями турніру, а Ілля Жежель завоював срібло змагань.





Спортсменів підготували тренери: Максим Рудницький, Артем Карпець, Олександр Ляховий, Олександр Мальцев.





Руслан Артищенко (вагова категорія 80+ кг) провів три поєдинки й виграв золото. Ілля Жежель (в. к. 66 кг) провів три бої та у фіналі, поступившись супернику, завоював срібло. Ілля Вьюнник після двох боїв виграв золото.

Андрій Ульянов в першому бою поступився чемпіону цього турніру й роздільним рішенням суддів посів 5 місце. А Тимофій Водолазський поступився сильному бійцю з Одеси й також посів 5 місце.





- Ходили на гору у Ворохті, не Говерла звичайно, але теж висока. З гори був неймовірний краєвид на місцевість. Також купалися у гірській річці, вона наприкінці серпня тепла, але через хвилин 20 - прохолодна. Сама команда жила на базі «Колосу», поруч майданчик та столова, спортзал, де проходив турнір, зручно, що все поруч, - поділився враженнями після турніру тренер Максим Рудницький.