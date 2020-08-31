Депутат Ульянов заявил про самороспуск фракции «Европейской солидарности»

Сегодня, 3 сентября, на сессии горсовета депутат Ульянов прочитал заявление о самороспуске фракции политической партии «Европейская солидарность» (ЕС) в Кременчугском горсовете.
Он сообщил, что 1 сентября состоялось заседание городской парторганизации ЕС, члены фракции обсудили сложившуюся перед выборами ситуацию – в частности, назначение на пост руководителя городского избирательного штаба ЕС ветерана АТО Александра Щербины. Возмущение членов фракции вызвало то, что центральный офис партии провел это назначение без согласования с ними. А они оценивают ветерана АТО, полковника запаса Щербину, как человека, связанного с Константином Жеваго. Об этом депутат Ульянов высказался так:
Пока депутат Ульянов читал заявление, мы лихорадочно пытались вспомнить, когда же члены фракции последовательно выступали против разрушительной деятельности Константина Жеваго? В смысле, разрушительной для региона, а не междоусобной войны между нардепом Шаповаловым и нардепом Жеваго. Например, кременчугская пресса 10 лет писала о рисках строительства Белановского ГОКа в Кременчугском районе и освещала все протестные акции. На этих акциях мы ни разу не видели членов фракции ЕС – ни когда они стали членами фракции, ни в более ранние периоды.
В итоге депутат заявил, что в соответствии с п. 4 ст. 11 Регламента Кременчугского горсовета, фракция ЕС приняла решение о самороспуске.
После заявления Ульянова, мэр Кременчуга Виталий Малецкий прочитал заявление члена фракции ЕС депутата Яцины. Яцина заявлял о выходе из фракции ЕС. Мэр сказал, что Яцина находится в зале. Почему же он читает его заявление? Ответ на этот вопрос не прозвучал.
О том, кто входит в состав фракции ЕС, «ТелеграфЪ» детально писал здесь.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.