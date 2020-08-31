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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Депутат Ульянов заявил про самороспуск фракции «Европейской солидарности»

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 2 014 Коментарів: 9

 

А депутат Яцина подал персональное заявление о выходе из фракции

 

Сегодня, 3 сентября, на сессии горсовета депутат Ульянов прочитал заявление о самороспуске фракции политической партии «Европейская солидарность» (ЕС) в Кременчугском горсовете.


Он сообщил, что 1 сентября состоялось заседание городской парторганизации ЕС, члены фракции обсудили сложившуюся перед выборами ситуацию – в частности, назначение на пост руководителя городского избирательного штаба ЕС ветерана АТО Александра Щербины. Возмущение членов фракции вызвало то, что центральный офис партии провел это назначение без согласования с ними. А они оценивают ветерана АТО, полковника запаса Щербину, как человека, связанного с Константином Жеваго. Об этом депутат Ульянов высказался так:


– Враховуючи те, що керівником штабу стала особа, афілійована з олігархом Костянтином Жеваго, проти руйнівної діяльності якого в місті та в районі послідовно виступали члени фракції ЕС...


Пока депутат Ульянов читал заявление, мы лихорадочно пытались вспомнить, когда же члены фракции последовательно выступали против разрушительной деятельности Константина Жеваго? В смысле, разрушительной для региона, а не междоусобной войны между нардепом Шаповаловым и нардепом Жеваго. Например, кременчугская пресса 10 лет писала о рисках строительства Белановского ГОКа в Кременчугском районе и освещала все протестные акции. На этих акциях мы ни разу не видели членов фракции ЕС – ни когда они стали членами фракции, ни в более ранние периоды.


В итоге депутат заявил, что в соответствии с п. 4 ст. 11 Регламента Кременчугского горсовета, фракция ЕС приняла решение о самороспуске.


После заявления Ульянова, мэр Кременчуга Виталий Малецкий прочитал заявление члена фракции ЕС депутата Яцины. Яцина заявлял о выходе из фракции ЕС. Мэр сказал, что Яцина находится в зале. Почему же он читает его заявление? Ответ на этот вопрос не прозвучал.


О том, кто входит в состав фракции ЕС, «ТелеграфЪ» детально писал здесь.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Коременчуге депутат горсовета сессия горсовета роспуск фракции партия ЕС "Европейская солидарность" Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 9

567
romix:
Сьогодні, 11:50

Совсем распустились


15 1
227
euroexpert:
Сьогодні, 11:56

То, что ЕС будет разбегаться в разные стороны и срочно перекрашиваться было понятно уже давно . Все останутся в креслах, но под другими флагами . Это мы уже проходили .


23 2
377
evgeniys:
Сьогодні, 12:25

Предлагаю разрешть  только один раз вступать в какую то партию. Вышел, до свидание, до конца жизни безпартийный. Перебезчиков и перекрашивающихся поубавится, и всяких партий тоже.


20 0
439
БРАТ:
Сьогодні, 12:35

побігли щури - за новими фарбами!


15 2
960
belka2:
Сьогодні, 13:25

Зараз актуальне "За Минуле", скоро будуть нові-старі члени. Політичні флюгери м'яко кажучи.


6 0
695
ulyanov:
Сьогодні, 14:02

В статті перекручено підстави, з яких виходили члени фракції, приймаючи рішення про саморозпуск. Повний текст заяви є на моїй сторінці у ФБ.

Головна підстава саморозпуску: порушення партією етичних засад.

"призначення керівника штабу було здійснене з порушенням задекларованих партією в своєму статуті засад   рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядування, та інформаційної відкритості (гласності),

- ... сам Костянтин Жеваго відкрито називав лідера партії Петра Порошенка гнобителем та грабіжником України,

- приймаючи до уваги риторику нового керівника штабу, який, нехтуючи нормами етики та партійних статутних засад дозволяє собі робити на шкоду репутації партії та її членів голослівні заяви, що ганьблять як членів фракції, так і принижують репутацію партії ...»


2 5
315
canek:
Сьогодні, 14:10

Та какая разница какая причина? Ненадо оправдываться, как буто кому-то есть до вас дело?  Когда заявление будет о вступлении?


6 2
1 668
mangust-1:
Сьогодні, 14:10

Цитата: БРАТ
побігли щури

От щури-це саме те визначення цих "партійців".

Так і як же залишатися,якщо ті,кому ти ****,вже перебігли до бені.


2 1
695
ulyanov:
Сьогодні, 14:20

Цитата: canek
Ненадо оправдываться, как буто кому-то есть до вас дело?

Ми не виправдовуємось, а надаємо обєктивну інформацію. Якщо вам немає до нас справи - то і проходьте собі повз.

 

Ми також звернули  увагу на етичні слова нового "очільника" штабу про те, що депутати фракції ( зі збереженням оригінального правопису) є   « фіолетово-коломойсько-шаповало-корупційною кагортою  під порасолькою ЄС» яка «має бажання в подальшому красти бюджет Кременчука». 

 

Це до того, хто саме розколює партію та вносить у неї розкол.


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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