Депутат Ульянов заявил про самороспуск фракции «Европейской солидарности»

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Сегодня, 3 сентября, на сессии горсовета депутат Ульянов прочитал заявление о самороспуске фракции политической партии «Европейская солидарность» (ЕС) в Кременчугском горсовете.



Он сообщил, что 1 сентября состоялось заседание городской парторганизации ЕС, члены фракции обсудили сложившуюся перед выборами ситуацию – в частности, назначение на пост руководителя городского избирательного штаба ЕС ветерана АТО Александра Щербины. Возмущение членов фракции вызвало то, что центральный офис партии провел это назначение без согласования с ними. А они оценивают ветерана АТО, полковника запаса Щербину, как человека, связанного с Константином Жеваго. Об этом депутат Ульянов высказался так:





– Враховуючи те, що керівником штабу стала особа, афілійована з олігархом Костянтином Жеваго, проти руйнівної діяльності якого в місті та в районі послідовно виступали члени фракції ЕС...





Пока депутат Ульянов читал заявление, мы лихорадочно пытались вспомнить, когда же члены фракции последовательно выступали против разрушительной деятельности Константина Жеваго? В смысле, разрушительной для региона, а не междоусобной войны между нардепом Шаповаловым и нардепом Жеваго. Например, кременчугская пресса 10 лет писала о рисках строительства Белановского ГОКа в Кременчугском районе и освещала все протестные акции. На этих акциях мы ни разу не видели членов фракции ЕС – ни когда они стали членами фракции, ни в более ранние периоды.



В итоге депутат заявил, что в соответствии с п. 4 ст. 11 Регламента Кременчугского горсовета, фракция ЕС приняла решение о самороспуске.



После заявления Ульянова, мэр Кременчуга Виталий Малецкий прочитал заявление члена фракции ЕС депутата Яцины. Яцина заявлял о выходе из фракции ЕС. Мэр сказал, что Яцина находится в зале. Почему же он читает его заявление? Ответ на этот вопрос не прозвучал.



О том, кто входит в состав фракции ЕС, «ТелеграфЪ» детально писал здесь.