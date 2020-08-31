За добу коронавірус виявили у 2430 українців, на Полтавщині – у 23

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Протягом минулої доби у Полтавській області двоє людей померли від коронавірусу

В Україні за останню добу зафіксували 2430 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 23.





За даними МОЗ, станом на 9.00 3 вересня 128 228 українців захворіли на COVID-19, з цих випадків 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали (за добу одужали 859 людей). Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4194 випадки;

Волинська область — 5662 випадки;

Дніпропетровська область — 2518 випадків;

Донецька область — 1549 випадків;

Житомирська область — 3471 випадок;

Закарпатська область — 7788 випадків;

Запорізька область — 1708 випадків;

Івано-Франківська область — 9685 випадків;

Кіровоградська область — 833 випадки;

м. Київ — 14 158 випадків;

Київська область — 5931 випадок;

Львівська область — 15 116 випадків;

Луганська область — 373 випадків;

Миколаївська область — 1372 випадки;

Одеська область — 7813 випадків;

Полтавська область — 855 випадків;

Рівненська область — 9476 випадків;

Сумська область — 1629 випадків;

Тернопільська область — 6637 випадків;

Харківська область — 9941 випадок;

Херсонська область — 435 випадків;

Хмельницька область — 2740 випадків;

Чернівецька область — 10 624 випадки;

Черкаська область — 1670 випадків;

Чернігівська область — 2050 випадків.





Полтавська ОДА інформує, що за добу на Полтавщині коронавірусну інфекцію виявили:

у Полтаві – 8 нових випадків;

у Полтавському районі, Кременчуці, Миргороді, на Шишаччині – по три випадки відповідно;

у Горішніх Плавнях, а також у колишніх Гребінківському та Лохвицькому районах – по одному відповідно.

У Полтавській області всього налічується 22 летальні випадки, спричинені коронавірусом, нових за добу – два (у Полтаві та колишньому Хорольському районі). Одужав 541 житель Полтавщини, продовжують лікування 292 людини.