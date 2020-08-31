Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.08.2020 10:00
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Україна121215
Кременчук156
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу коронавірус виявили у 2430 українців, на Полтавщині – у 23

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 898

 

Протягом минулої доби у Полтавській області двоє людей померли від коронавірусу

В Україні за останню добу зафіксували 2430 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 23.


За даними МОЗ, станом на 9.00 3 вересня 128 228 українців захворіли на COVID-19, з цих випадків 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали (за добу одужали 859 людей). Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4194 випадки;
  • Волинська область — 5662 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2518 випадків;
  • Донецька область — 1549 випадків;
  • Житомирська область — 3471 випадок;
  • Закарпатська область — 7788 випадків;
  • Запорізька область — 1708 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9685 випадків;
  • Кіровоградська область — 833 випадки;
  • м. Київ — 14 158 випадків;
  • Київська область — 5931 випадок;
  • Львівська область — 15 116 випадків;
  • Луганська область — 373 випадків;
  • Миколаївська область — 1372 випадки;
  • Одеська область — 7813 випадків;
  • Полтавська область — 855 випадків;
  • Рівненська область — 9476 випадків;
  • Сумська область — 1629 випадків;
  • Тернопільська область — 6637 випадків;
  • Харківська область — 9941 випадок;
  • Херсонська область — 435 випадків;
  • Хмельницька область — 2740 випадків;
  • Чернівецька область — 10 624 випадки;
  • Черкаська область — 1670 випадків;
  • Чернігівська область — 2050 випадків.


 

Полтавська ОДА інформує, що за добу на Полтавщині коронавірусну інфекцію виявили:

  • у Полтаві – 8 нових випадків;
  • у Полтавському районі, Кременчуці, Миргороді, на Шишаччині – по три випадки відповідно;
  • у Горішніх Плавнях, а також у колишніх Гребінківському та Лохвицькому районах – по одному відповідно.

У Полтавській області всього налічується 22 летальні випадки, спричинені коронавірусом, нових за добу – два (у Полтаві та колишньому Хорольському районі). Одужав 541 житель Полтавщини, продовжують лікування 292 людини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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