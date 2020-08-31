За добу коронавірус виявили у 2430 українців, на Полтавщині – у 23

Протягом минулої доби у Полтавській області двоє людей померли від коронавірусу
В Україні за останню добу зафіксували 2430 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 23.
За даними МОЗ, станом на 9.00 3 вересня 128 228 українців захворіли на COVID-19, з цих випадків 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали (за добу одужали 859 людей). Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4194 випадки;
- Волинська область — 5662 випадки;
- Дніпропетровська область — 2518 випадків;
- Донецька область — 1549 випадків;
- Житомирська область — 3471 випадок;
- Закарпатська область — 7788 випадків;
- Запорізька область — 1708 випадків;
- Івано-Франківська область — 9685 випадків;
- Кіровоградська область — 833 випадки;
- м. Київ — 14 158 випадків;
- Київська область — 5931 випадок;
- Львівська область — 15 116 випадків;
- Луганська область — 373 випадків;
- Миколаївська область — 1372 випадки;
- Одеська область — 7813 випадків;
- Полтавська область — 855 випадків;
- Рівненська область — 9476 випадків;
- Сумська область — 1629 випадків;
- Тернопільська область — 6637 випадків;
- Харківська область — 9941 випадок;
- Херсонська область — 435 випадків;
- Хмельницька область — 2740 випадків;
- Чернівецька область — 10 624 випадки;
- Черкаська область — 1670 випадків;
- Чернігівська область — 2050 випадків.
Полтавська ОДА інформує, що за добу на Полтавщині коронавірусну інфекцію виявили:
- у Полтаві – 8 нових випадків;
- у Полтавському районі, Кременчуці, Миргороді, на Шишаччині – по три випадки відповідно;
- у Горішніх Плавнях, а також у колишніх Гребінківському та Лохвицькому районах – по одному відповідно.
У Полтавській області всього налічується 22 летальні випадки, спричинені коронавірусом, нових за добу – два (у Полтаві та колишньому Хорольському районі). Одужав 541 житель Полтавщини, продовжують лікування 292 людини.