Депутатка Піддубна приєдналася до фракції «Радикальної партії Ляшка»

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 705 Коментарів: 1

Депутатка Оксана Піддубна, яка була позафракційною, приєдналася до фракції «Радикальної партії Ляшка» у Кременчуцькій міській раді. Її офіційну заяву про приєднання до фракції на сесії розглянули як процедурне питання.



Нагадаємо, на минулій сесії радикали запросили її до своїх лав. Згодом місцева організація РПЛ заявила, що висуватиме Піддубну на мера.



До цього до складу міської ради Піддубна пройшла за списками партії «УКРОП», та згодом вийшла з цієї фракції.