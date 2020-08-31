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Кременчук, Політика

Депутатка Піддубна приєдналася до фракції «Радикальної партії Ляшка»

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 705 Коментарів: 1

Її заяву розглянули як процедурне питання

Депутатка Оксана Піддубна, яка була позафракційною, приєдналася до фракції «Радикальної партії Ляшка» у Кременчуцькій міській раді. Її офіційну заяву про приєднання до фракції на сесії розглянули як процедурне питання.


Нагадаємо, на минулій сесії радикали запросили її до своїх лав. Згодом місцева організація РПЛ заявила, що висуватиме Піддубну на мера.


До цього до складу міської ради Піддубна пройшла за списками партії «УКРОП», та згодом вийшла з цієї фракції.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Кременчуцька міська рада міська рада депутати Радикальная партия Оксана Пиддубная
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 395
inattentive:
Сьогодні, 13:29

Ничего против нее не имею . Но так часто "менять шапку" это уже перебор.


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