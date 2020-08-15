Радикалы выдвинули Оксану Пиддубную в мэры Кременчуга

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Кременчугская городская парторганизация Радикальной партии Ляшко (РПЛ) выдвигает Оксану Пиддубную в мэры Кременчуга. Об этом сегодня, 20 августа, заявил лидер городской парторганизации Дмитрий Кавунник на пресс-конференции.





Пресс-конференцию радикалы провели в Приднепровском парке



Также он сообщил, что Оксана Пиддубная станет лицом партии на предстоящих местных выборах. В предвыборном списке РПЛ на выборах в Кременчугский горсовет её место №1, она возглавит список.



Дмитрий Кавунник объяснил, почему радикалы будут выдвигать на пост мэра именно Пиддубную. Он сказал:





– Радикальна партія буде висувати Оксану Піддубну на посаду мера, оскільки ми вважаємо, що її дії у міській раді яскраво демонструють, що саме вона реально, а не тільки на бордах, бореться з корупцією в місті і ми вважаємо, що разом нам під силу подолати корупційні схеми.



Оксана Пиддубная рассказала, что ей поступили предложения от нескольких политических сил, также поступило предложение вообще не участвовать в выборах в Кременчуге. Из всех вариантов она приняла приглашение РПЛ, т. к. считает членов этой команды наиболее близкими ей по духу. По поводу объединения с РПЛ она сказала:









– Наше об’єднання – це спроба створити команду, яка буде системно протистояти купці казнокрадів, які захопили в заручники Кременчук. Мені б вдалося досягти більшого, якби поруч були люди, яким можна довіряти, люди, які б підтримували мене, а часом і захищали від витівок провладної команди.





Журналисты спросили лидера радикалов Кавунника, не потому ли радикалы пригласили Пиддубную, что она узнаваема в городе и может «паровозом» протащить в горсовет и радикалов? Кавунник подтвердил, что узнаваемость Оксаны Пиддубной действительно важна в предстоящей предвыборной компании – также, как её репутация борца с городской коррупцией.





Вот такой плакат с портретом Пиддубной развернул Дмитрий Кавунник



Впервые Пиддубная прошла в Кременчугский горсовет в 2015 году – и провела туда фракцию новой и слабо узнаваемой на тот период партии «УКРОП». Она-то провела «УКРОП» в горсовет, а партия вскоре от неё избавилась. Журналисты тогда говорили, что «УКРОП» «слил» Пиддубную в обмен на лояльность команды власти Малецкого-Шаповалова.