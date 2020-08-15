Радикалы выдвинули Оксану Пиддубную в мэры Кременчуга

Кременчугская городская парторганизация Радикальной партии Ляшко (РПЛ) выдвигает Оксану Пиддубную в мэры Кременчуга. Об этом сегодня, 20 августа, заявил лидер городской парторганизации Дмитрий Кавунник на пресс-конференции.
Пресс-конференцию радикалы провели в Приднепровском парке
Также он сообщил, что Оксана Пиддубная станет лицом партии на предстоящих местных выборах. В предвыборном списке РПЛ на выборах в Кременчугский горсовет её место №1, она возглавит список.
Дмитрий Кавунник объяснил, почему радикалы будут выдвигать на пост мэра именно Пиддубную. Он сказал:
Оксана Пиддубная рассказала, что ей поступили предложения от нескольких политических сил, также поступило предложение вообще не участвовать в выборах в Кременчуге. Из всех вариантов она приняла приглашение РПЛ, т. к. считает членов этой команды наиболее близкими ей по духу. По поводу объединения с РПЛ она сказала:
Журналисты спросили лидера радикалов Кавунника, не потому ли радикалы пригласили Пиддубную, что она узнаваема в городе и может «паровозом» протащить в горсовет и радикалов? Кавунник подтвердил, что узнаваемость Оксаны Пиддубной действительно важна в предстоящей предвыборной компании – также, как её репутация борца с городской коррупцией.
Вот такой плакат с портретом Пиддубной развернул Дмитрий Кавунник
Впервые Пиддубная прошла в Кременчугский горсовет в 2015 году – и провела туда фракцию новой и слабо узнаваемой на тот период партии «УКРОП». Она-то провела «УКРОП» в горсовет, а партия вскоре от неё избавилась. Журналисты тогда говорили, что «УКРОП» «слил» Пиддубную в обмен на лояльность команды власти Малецкого-Шаповалова.