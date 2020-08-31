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Надзвичайні новини

Кременчужанин сів на мопед без посвідчення та нетверезим

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 626 Коментарів: 1

 

Рівень алкоголю в крові в 14 разів перевищував норму

2 вересня близько 20.00 на вулиці Київській патрульні зупинили мопедиста. Під час спілкування з 34-річним водієм копи помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним — 2,72 проміле, що майже в 14 разів перевищує норму. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


Під час складання матеріалів патрульні з'ясували, що керманич не має відповідної категорії на керування мопедом.


Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким) КУпАП. Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності ухвалюватиме суд.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: мопедист пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 395
inattentive:
Сьогодні, 10:51

Не по темі. Можливо Телеграф знає, що сьогодні 3 Вересня з Киівстаром коїться ? Принаймі від Гвардійської ,Київської , Молодіжне .... і аж до Нафтопереробного заводу... не має зв'язку.


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