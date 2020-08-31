Кременчужанин сів на мопед без посвідчення та нетверезим

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 626 Коментарів: 1

2 вересня близько 20.00 на вулиці Київській патрульні зупинили мопедиста. Під час спілкування з 34-річним водієм копи помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним — 2,72 проміле, що майже в 14 разів перевищує норму. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Під час складання матеріалів патрульні з'ясували, що керманич не має відповідної категорії на керування мопедом.





Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким) КУпАП. Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності ухвалюватиме суд.