Приєднання сіл, перерозподіл бюджету та розвиток лікарень: сесія Кременчуцької міськради 3 вересня (онлайн-трансляція)

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27 серпня о 10.00 розпочнеться чергове засідання сесії Кременчуцької міської ради. На її розгляд винесено 47 питань, які стосуються життя міста, його фінансів, розподілу землі.





ТЪ слідкує за перебігом сесії. Ми оперативно інформуватимемо вас про розгляд питань та найрезонансніші моменти.





Хочемо зазначити, що це остання сесія перед початком виборчої кампанії, яка стартує 5 вересня. Нагадаємо, 25 жовтня ми обиратимемо мера та депутатів місцевих рад по партійних списках. Ми очікуємо, що депутати почнуть використовувати трибуну для політичного піару у вигляді різноманітних заяв про що завгодно для привертання уваги до своєї персони. Редакція залишає за собою право не транслювати заяви, які не стосуються розгляду суті сесійних питань.





Ми не будемо зловживати вашою увагою, шановні читачі. Але про актуальні питання життя міста, які вирішують депутати; про скандали та інтриги під час сесії (якщо такі будуть); про те, хто міняє партію чи виходить з фракції (якщо раптом таке трапиться) - як завжди у нашій стрічці новин.









Нагадаємо, сесія була запланована на 27 серпня, але перенесена на 3 вересня у зв'язку з тим, що міський голова був на самоізоляції.





До порядку денного додатково включено 19 питань, у тому числі тих, що стосуються виборів у Потоківській сільраді, яку мають остаточно приєднати до Кременчука. Ось перелік питань:





Про повірку КП "Теплоенерго" загальнобудинкових засобів обліку теплової енергії у м. Кременчуці.

Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 14.08.2020 № 1169, від 14.08.2020 № 1170, від 14.08.2020 № 1174, від 14.08.2020 № 1176, від 14.08.2020 № 1177, від 14.08.2020 № 1180.

Про початок роботи по розробці містобудівної документації міста Кременчука

Про реалізацію проєкту «Організація автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у місті Кременчук»

Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам в м. Кременчуці

Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до АТ «Укрзалізниця», Департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця», філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення поїзда № 130/129 сполученням «Кременчук – Ворохта»

Про доповнення до рішення Кременчуцької міської ради від 23 квітня 2020 року «Про початок роботи по розробці містобудівної документації міста Кременчука»

Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Верховної Ради України, Президента України та Центральної виборчої комісії з вимогою забезпечення реалізації конституційних прав громадян України, які проживають на території Донецької та Луганської областей

Про затвердження Програми розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2016-2020 роки в новій редакції

Про утворення Потоківського старостинського округу

Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України щодо присвоєння почесного найменування «Кременчук» 107 реактивній артилерійській бригаді

Про затвердження документації із землеустрою в м. Кременчуці

Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок в м. Кременчуці

Про надання земельних ділянок в постійне користування в м. Кременчуці

Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Кременчуці

Про надання згоди на поділ та об’єднання земельних ділянок в м Кременчуці

Про припинення повноважень Потоківської сільської ради, що приєдналася до Кременчуцької міської територіальної громади Полтавської області

Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, затвердження примірного договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, укладення та продовження договорів оренди без аукціону

Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження міської Програми допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2019 -2021 роки»





На розгляд депутатів виносяться наступні питання:





1. Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука.

2. Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Прем’єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича.

3. Про виконання місцевого бюджету за І півріччя 2020 року.

4. Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в місцевому бюджеті міста Кременчука на 2020 рік.

5. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.12.2017 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради від 23.12.2015 «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VІІ скликання» (ЦНАП у м. Кременчуці).

6. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.06.2019 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. Кременчука на 2020 рік».

7. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 25.06.2020 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. Кременчука».

8. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Кременчука на 2020 рік».

9. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 25 жовтня 2016 року «Про надання згоди комунальному підприємству «Кременчуцьке тролейбусне управління» на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Кременчуцької міської ради».

10. Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» в новій редакції.

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 квітня 2020 року "Про затвердження міської цільової програми «Шкільний Громадський бюджет м. Кременчука на 2020-2024 роки».

12. Про виплату стипендії Кабінету Міністрів України переможцю Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.

13. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки в новій редакції».

14. Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в новій редакції.

15. Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в новій редакції.

16. Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів м. Кременчука на 2021-2025 роки.

17. Про затвердження Програми із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки.

18. Про затвердження комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2021-2025 роки.

19. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2021-2025 роки.

20. Про затвердження міської цільової програми «Діти Кременчука» на 2021-2025 роки.

21. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 09 серпня 2018 року «Про затвердження плану дій із впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» в місті Кременчуці».

22. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» на 2021-2023 роки.

23. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2021-2023 роки.

24. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновного лікування» на 2021-2023 роки.

25. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Міська дитяча стоматологічна поліклініка» на 2021-2023 роки.

26. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» на 2021-2023 роки.

27. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т.Богаєвського» на 2021-2023 роки.

28. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2018 року «Про затвердження комплексної міської програми «Доступна аптека» в м. Кременчуці на 2019-2021 роки».

29. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 січня 2020 року «Про призначення та виплату стипендії Кременчуцької міської ради Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів міста Кременчука на 2020 рік».

30. Про затвердження переліку об’єктів (квартир) житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, реєстрацію права власності.

31. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2020 рік».

32. Про доповнення до рішення Кременчуцької міської ради від 27 квітня 2016 року «Про початок роботи по внесенню змін до містобудівної документації міста Кременчука».

33. Про припинення права користування земельними ділянками.

34. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в м. Кременчуці.

35. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Кременчуці.

36. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій в м. Кременчуці.

37. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду

громадянам в м. Кременчуці.

38. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Кременчуці.

39. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам в м. Кременчуці.

40. Про відмову в наданні згоди на поділ земельної ділянки в м. Кременчуці.

41. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення для продажу із земель комунальної власності в м. Кременчуці.

42. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду в м. Кременчуці.

43. Про укладення договорів оренди землі на новий строк.

44. Про зміну цільового призначення земельних ділянок в м. Кременчуці.

45. Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки у м. Кременчуці.

46. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування в м. Кременчуці.

47. Різне.