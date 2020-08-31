Кременчуцькі рятувальники вирушили на допомогу до колег на Луганщину

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2 вересня зведений загін ГУ ДСНС України у Полтавській області у складі 7 пожежних автоцистерн та 37 осіб вирушив на допомогу своїм колегам у Луганську область. Рятувальники поїхали допомагати гасити пожежу в екосистемах біля села Болотене Станично-Луганського району.





За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, з Кременчука на допомогу поїхали 10 рятувальників та 1 пожежний автомобіль.





ГУ ДСНС України у Луганській області повідомило, що 2 вересня на території області зафіксовано 24 загорання сухої трави на площі близько 1 200 гектарів. Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані. Вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків.





Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах. До гасіння пожеж задіяно 378 осіб та 68 одиниць техніки від ДСНС. З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 осіб та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.



