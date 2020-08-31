Почесне звання «Кременчук» хочуть присвоїти 107 реактивній артилерійській бригаді

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 195 Коментарів: 1

Депутати Кременчука прохають присвоїти почесне найменування «Кременчук» 107 реактивній артилерійській бригаді. Звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України мають прийняти на сесії Кременчуцької міської ради.





Направити звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України про порушення клопотання перед Президентом України щодо присвоєння почесного найменування «Кременчук» 107 реактивній артилерійській бригаді з нагоди 29-ї річниці Дня Збройних Сил України, - йдеться у проєкті рішення.





107 реактивну артилерійську бригаду, що базується в Кременчуці, сформували в часи Другої світової війни, під час якої вона вела бойові дії у складі Західного фронту. Брала участь у звільненні України, Молдови, Румунії, Угорщини, а перемогу зустріла в Австрії.





У січні 1992 року особовий склад частини присягнув на вірність народу України. В 2005 році ракетна бригада була реорганізована у 107 реактивний артилерійський полк, який отримав на озброєння два види реактивних систем залпового вогню: 220-мм систему «Ураган» та 300-мм систему «Смерч». Почесне найменування «Кременчуцький» полку було присвоєно у 2008 році.





У 2014 році полк приймав участь у бойових діях з відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України. На теперішній час особовий склад продовжує брати участь в операції об’єднаних сил. З 30 грудня 2018 року полк переформовано у 107 реактивну артилерійську бригаду.





Рівень бойової готовності частини, заслуги її особового складу високо оцінюються командуванням Збройних Сил України. Військова частина неодноразово представляла ракетні війська та артилерію Збройних Сил України на парадах до Дня Незалежності України та отримала Бойовий Прапор. Особовий склад приймає участь у випробуванні нової реактивної артилерійської системи «Вільха».









За час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил військовослужбовці частини нагороджувались державними нагородами, почесними нагрудними знаками Міністра оборони України та начальника Генерального штабу України.