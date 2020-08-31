Монети номіналом 25 копійок поступово вилучатимуться з 1 жовтня

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 496 Коментарів: 5

На відміну від монет 1, 2 і 5 копійок, монети номіналом 25 копійок поки залишатимуться в обігу і ними можна буде розраховуватися

Монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року перестають бути засобом платежу з 1 жовтня.





Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року. Про це 2 вересня під час пресбрифінгу оголосив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.





- Ми продовжуємо наводити лад у готівковому обігу та приводити його до світових стандартів, – розповів Олексій Шабан. – Головна мета наших рішень – спростити готівкові розрахунки та підвищити їхню зручність для користувачів. Також ми дбаємо про економічну доцільність та підвищення якості готівки в обігу.





Рішення, озвучені сьогодні Національним банком, стали продовженням багаторічної роботи регулятора з оптимізації готівкового обігу. У результаті банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот, що відповідає міжнародній практиці.









Національний банк з 1 жовтня розпочне активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору). Потрапляючи в банки, вони не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку.





Проте, на відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні сріблясті монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.