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Монети номіналом 25 копійок поступово вилучатимуться з 1 жовтня

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 496 Коментарів: 5

 

На відміну від монет 1, 2 і 5 копійок, монети номіналом 25 копійок поки залишатимуться в обігу і ними можна буде розраховуватися

Монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року перестають бути засобом платежу з 1 жовтня. 


Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року. Про це 2 вересня під час пресбрифінгу оголосив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.


- Ми продовжуємо наводити лад у готівковому обігу та приводити його до світових стандартів, – розповів Олексій Шабан. – Головна мета наших рішень – спростити готівкові розрахунки та підвищити їхню зручність для користувачів. Також ми дбаємо про економічну доцільність та підвищення якості готівки в обігу.


Рішення, озвучені сьогодні Національним банком, стали продовженням багаторічної роботи регулятора з оптимізації готівкового обігу. У результаті банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот, що відповідає міжнародній практиці.


 


Національний банк з 1 жовтня розпочне активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору). Потрапляючи в банки, вони не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку.


Проте, на відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні сріблясті монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: монети монеты НБУ банкноты
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

336
lag8600:
Сьогодні, 08:22

Вредительство с такой оптимизацией! Как в голову могло прийти сделать такими мелкими монеты по 1 и 2 грн? Да и 5, 10 не лучше. Чудаки на букву ****.


7 0
4 019
zzzzzz:
Сьогодні, 08:42

Цитата: lag8600
такими мелкими монеты по 1 и 2 грн
а какие нужны были? по полметра в диаметре?


1 8
352
Fedyaev_D:
Сьогодні, 09:39

Надо просто активнее и настойчивее внедрять возможность платить банковской картой. 


2 0
4 019
zzzzzz:
Сьогодні, 09:56

Цитата: Fedyaev_D
возможность платить банковской картой. 
при чем "нужного " банка...


1 0
352
Fedyaev_D:
Сьогодні, 10:01

Все равно какого банка. Должна быть возможность платить картой. А то большой мясной магазин на Сталинграда и только наличкой. Наверное кому-то это надо?


0 0

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