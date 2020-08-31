4 вересня у Кременчуці стартує чемпіонат Полтавщини з дзюдо

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 238

Змагання будуть проходити у залі по вул. Київській

4-5 вересня у Кременчуці в спеціалізованій дитячо-юнацькій школі з боротьби дзюдо (вул. Київська, 85а) відбудеться чемпіонат області з дзюдо серед чоловіків та жінок.





Відкриття 4 вересня об 11.00.