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Кременчук, Спорт, Афіша

4 вересня у Кременчуці стартує чемпіонат Полтавщини з дзюдо

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 238

  

Змагання будуть проходити у залі по вул. Київській

4-5 вересня у Кременчуці в спеціалізованій дитячо-юнацькій школі з боротьби дзюдо (вул. Київська, 85а) відбудеться чемпіонат області з дзюдо серед чоловіків та жінок. 


Відкриття 4 вересня об 11.00.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо чемпионат
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