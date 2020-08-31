Хокеїсти «Кременчука» вдруге перемагають «барсів»

Сьогодні, 22:14 Переглядів: 167

Сьогодні, 2 вересня, відбувся другий півфінальний матч в серії між хокеїстами «Кременчука» та «Білим Барсом» на домашній арені кременчужан. У першому поєдинку «містяни» обіграли «Барсів» з різницею в чотири шайби.









Другий поєдинок, також пройшов у впертій боротьбі, з великою кількістю сутичок і силових прийомів. Наставник «Барсів» Костянтин Буценко наситив нейтральну зону, не давши кременчужанам швидкого виходу з оборони в атаку. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





«Кременчук» - «Білий Барс» 4:1 (0:1, 0:0, 4:0) Рахунок в серії 2:0

Шайби: 0:1 Куцевич (Таран, Лєсников), 09:11; 1:1 Денискін (Грицких), 45:15; 2:1 Созонов, 46:40; 3:1 Серанов (Кисельов, Волков), 48:02; 4:1 Савченко (Созонов, Алексюк), 55:04;

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусьов - Яковлєв, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Алексюк - Горлушко; Кисельов (К) - Серанов - Волков, Созонов - Пукс (А) - Савченко, Савицький - Гриценко (А) - Варава, Коробов - Дубінін - Денискін.

Білий Барс: Кучер (Пеленський); Грицюк - Логач, Таран (А) - Портной, Ядловський - Собко, Резюк; Благий (А) - Мазур - Мостовий, Куцевич (К) - Ружніков - Лєсников, Грабовецький - Гребеник - Бородай, Петрошенко - Трошкін - Резюк.









Вже на 10 хвилині гості відкрили рахунок. Павло Таран красиво заніс шайбу прямо на п'ятак воріт, а Владислав Куцевич добив її - 1:0. Після закинутої шайби, «Барси» пішли вперед і притиснули хокеїстів «Кременчука» до їхніх воріт, створивши за хвилину два стовідсоткових гольових моменти. У першому випадку воротар господарів зміг відбити шайбу після божевільного кидка Романа Благого. А в другому - врятував «городян» після виходу Мостового. Ближче до кінця періоду господарі змогли вирівняти гру, але зрівняти рахунок не вийшло.





Другий відрізок матчу, прогнозовано, почався з потужних атак «Кременчука». Перші п'ять хвилин господарі не виходили із зони суперника, притиснувши тих до воріт. Лише майстерність Кучера врятувало хокеїстів «Барса» від вірної шайби.





Відбившись, гості змогли вирівняти гру. До кінця періоду поєдинок йшов на зустрічних курсах. У білоцерківців реальну можливість подвоїти рахунок мав Грицюк, але Давлетшин дивом врятував кременчужан від реального голу. «Містяни» відповіли двома небезпечними кидками Денискіна і Алексюка. Але в обох випадках здорово зіграв кіпер гостей Кучер.





Третій період продовжився з лютих атак хокеїстів «Кременчука», які, в результаті, вилилися в три голи поспіль. Спочатку Денискін вдало зіграв на добиванні і впадінні закинув першу шайбу. Через хвилину, вже Созонов, скориставшись помилкою «Барсів» в нейтральній зоні, точним кидком вивів «містяни» вперед - 2:1. Гості посипалися, а господарі увійшли в кураж, і на 49 хвилині Серанов вдало зіграв на добиванні і закинув третю шайбу.





Підопічні Буценка намагалися відігратися і мали дві гольові нагоди. Але в обох випадках «містян» виручив воротар. За п'ять хвилин до кінця гри Савченко закинув вирішальну, четверту шайбу, яка і підсумувала другий півфінальний поєдинок між командами - 4:1.





5 вересня о 13.00 кременчужани зіграють у Білій Церкві.