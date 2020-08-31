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У Кременчуці через коротке замикання загорівся склад

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 1 392 Коментарів: 1

 

Згоріло внутрішнє облицювання, пошкоджена електромережа

Сьогодні, 2 вересня, о 12.39 кременчуцьким рятувальникам стало відомо про пожежу на складі готової продукції на проспекті Свободи. О 12.42 прибув перший пожежний підрозділ, о 12.44 - другий. О 13.50 вогонь вдалося локалізувати, а о 16.03 пожежу ліквідували, - інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.


Вогонь знищив внутрішнє облицювання стін холодильної камери складської будівлі на площі 70 квадратних метрів. Пошкоджена електромережа довжиною 30 метрів погонних.


Причина пожежі: коротке замкнення електромережі складської будівлі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцьке ДСНС
Теги: пожар склад
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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gansit:
Сьогодні, 20:02

А вот еслиб еще уточнили "какой готовой продукции",кто владелец или арендатор.



А вот еслиб еще уточнили "какой готовой продукции",кто владелец или арендатор.


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