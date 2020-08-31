У Кременчуці через коротке замикання загорівся склад

Сьогодні, 2 вересня, о 12.39 кременчуцьким рятувальникам стало відомо про пожежу на складі готової продукції на проспекті Свободи. О 12.42 прибув перший пожежний підрозділ, о 12.44 - другий. О 13.50 вогонь вдалося локалізувати, а о 16.03 пожежу ліквідували, - інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.
Вогонь знищив внутрішнє облицювання стін холодильної камери складської будівлі на площі 70 квадратних метрів. Пошкоджена електромережа довжиною 30 метрів погонних.
Причина пожежі: коротке замкнення електромережі складської будівлі.