В Кременчуге 2 новых случая COVID-19

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По состоянию на 2 сентября, в Кременчуге зарегистрированы два новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.





Оба пациента трудоспособного возраста – мужчине 32 года, женщине – 37.





Мужчина госпитализирован в инфекционное отделение больницы «Кременчугской», женщина проходит лечение амбулаторно, под наблюдением семейного врача. Она из категории контактных лиц – контактировала с пациентом, у которого подтвердился диагноз COVID-19. По результатам ПЦР-тестов у женщины также диагностировали коронавирусную инфекцию.