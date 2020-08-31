Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Кременчуге 2 новых случая COVID-19

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 1 487

 

Оба пациента трудоспособного возраста

По состоянию на 2 сентября, в Кременчуге зарегистрированы два новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.


Оба пациента трудоспособного возраста – мужчине 32 года, женщине – 37.


Мужчина госпитализирован в инфекционное отделение больницы «Кременчугской», женщина проходит лечение амбулаторно, под наблюдением семейного врача. Она из категории контактных лиц – контактировала с пациентом, у которого подтвердился диагноз COVID-19. По результатам ПЦР-тестов у женщины также диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 инфекционное отделение контактные лица амбулаторное лечение семейный врач ПЦР-тесты Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

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